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Суарес, Сон Хын Мин и игрок «Фламенго» — в шорт-листе на премию Пушкаша за гол года

19:56
Джорджиан де Арраскета, Сон Хын Мин, Луис Суарес. Фото ФИФА
Джорджиан де Арраскета, Сон Хын Мин, Луис Суарес. Фото ФИФА

ФИФА назвала шорт-лист из претендентов на премию Ференца Пушкаша (лучший гол года). В список вошли три кандидата:

Луис Суарес (гол в составе «Барселоны» в ворота «Мальорки» в чемпионате Испании)


Джорджиан де Арраскета (гол в составе «Фламенго» в ворота «Сеары» в чемпионате Бразилии)


Сон Хын Мин (гол в составе «Тоттенхэма» в ворота «Бернли» в чемпионате Англии)

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 17 декабря в режиме онлайн. Ее ведущими станут журналистка Решмин Краудхари и бывший форвард сборной Голландии, обладатель «Золтого мяча"-1987 Руд Гуллит.

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