«Сьон» уволил Думбья через WhatsApp

Нападающий Сейду Думбья рассказал, как «Сьон» расторг с ним контракт в одностороннем порядке. Клуб через популярное приложение для обмена сообщениями проинформировало игрока об увольнении.

«Мы все живем в очень трудные времена с эпидемией коронавируса, которая вызывает серьезную обеспокоенность в мире. Желаю всем вам крепкого здоровья.

Вы, несомненно, узнали из газет о трудностях, с которыми я столкнулся в «Сьоне», которые привели к коллективному увольнению нескольких игроков, включая меня. Я хочу уточнить кое-что очень важное для меня: я оставался профессионалом (и все еще остаюсь) до последней тренировки, когда было принято решение о расторжении контракта.

Во вторник, 17 марта, в 17:00, игроки получили письма, в которых руководство просило нас подписать контракт, который резко снижает наше вознаграждение без какой-либо перспективы. Мы срочно встретились в 7 часов вечера. Все профессиональные игроки без исключения решили не принимать такой подход ни по форме, ни по существу проблемы.

В среду, 18 марта, после решения о карантине я быстро отправился к своей семье, когда пришло сообщение WhatsApp, в котором указывалось, что мне придется получать меньше. После встречи, состоявшейся накануне со всеми игроками, здравый смысл велел мне отказаться от такого предложения. Менее чем через 30 минут я получил сообщение об увольнении!

Поэтому я хотел бы проинформировать фанатов «Сьона» о том, что со стороны моих товарищей по команде и меня не было каких-либо других аргументов, которые привели к этой ситуации. Не было никакого диалога, никаких сопутствующих мер, ничего из этого.

Дорогие фанаты, это факты, которые мне пришлось пережить за последние 48 часов, в дополнение к обязательному заключению, необходимым для выживания всех и каждого", — написал Думбья в Instagram.