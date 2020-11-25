Губерниев отреагировал на смерть легенды футбола Марадоны

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о смерти бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны.

— Мы осиротели, — сказал Губерниев «Сэ». — Он абсолютный футбольный гений. Я видел его игру. Сравниться с ним может только Пеле, чью игру я, к сожалению, не видел. Марадона — Богом поцелованный человек. И такая рок-н-ролльная жизнь — и дисквалификация за допинг, и наркотики. Не сберег он себя. Но в первую очередь мы его будем вспоминать как человека, у которого не только рука бога, но и все остальное от Всевышнего. Он гений. Я скорблю вместе с футбольным миром. Такие люди принадлежат всему миру. Никто из ныне играющих футболистов не смогут его затмить, он играл лучше, чем Месси и Роналду вместе взятые. (Константин Колмаков)

Умер Диего Марадона: весь мир скорбит. Реакция