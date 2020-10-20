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Самюэль Это'О недоволен номинацией на звание лучшего правого вингера в истории футбола

07:34
Бывший капитан «Анжи» Самюэль Это&#039;О. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Бывший капитан «Анжи» Самюэль Это&#039;О. Фото Никита Успенский, "СЭ"
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Бывший нападающий «Анжи» Самюэль Это'О раскритиковал издание France Football за то, что его включили в список претендентов на попадание в символическую сборную лучших игроков в истории футбола на позиции правого вингера. 39-летний камерунец напомнил журналистам, что играл центрфорварда большую часть карьеры.

«Спасибо, но я провел 1-2 сезона справа (при этом у меня было 25 лет карьеры на позиции центрального нападающего). Отсутствие уважения от France Football», — написал Это'О в Twitter.

France Football опросит 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выберут на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную по схеме 3-4-3. Результаты будут объявлены в декабре.

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