Самому старому действующему футболисту исполнилось 52 года

Сегодня исполнилось 52 года японскому нападающему Кадзуеси Миуре. Он является самым пожилым действующим футболистом мира - в январе он продлил контракт с клубом второго японского дивизиона "Йокогамой" еще на год.

Сезон-2019 станет для него 34-м в профессиональной карьере.

В сезоне-2018 Миура провел за "Йокогаму" 9 игр.

За свою карьеру форвард выступал в ряде японских и бразильских клубов, включая "Сантос", в хорватской "Кроации", австралийском "Сиднее", а сезон-1994/95 отыграл в "Дженоа". За сборную Японии с 1990 по 2000 год он провел 89 матчей и забил 55 голов, выиграв Кубок Азии-1992. На победном турнире он был признан лучшим футболистом.

С днем рождения Миуру поздравил, в частности, официальный аккаунт ФИФА.