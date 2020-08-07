Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Прокуратура Парагвая потребовала приостановить процесс над Роналдинью

7 августа 2020, 23:45
Роналдинью. Фото Instagram.
Роналдинью. Фото Instagram.
Теги:

Государственная прокуратура Парагвая потребовала приостановить судебное разбирательство в отношении экс-игрока сборной Бразилии Роналдинью, сообщает ESPN.

Прокуратура сообщила, что не обнаружила фактов, доказывающих, что Роналдинью принимал непосредственное участие в планировании получения фальшивых документов. 40-летний бразилец должен выплатить 90 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба, а также указать адрес проживания в Бразилии и каждые три месяца отмечался в судебных органах своей страны.

В случае Роберту, брата Роналдинью, прокуратура потребовала двухлетнего заключения с последующей приостановкой исполнения приговора.

Роналдинью и его брат, подозреваемые в использовании фальшивых паспортов для въезда на территорию Парагвая, были арестованы 7 марта. В начале апреля судья чемпиона мира 2002 года под домашний арест под залог в размере 1,6 миллиона долларов. С тех пор экс-футболист и его брат находятся в гостинице в центре Асунсьона.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир