Одноклубник Феррейра-Карраско обвинил бельгийца в лени

Вратарь китайского клуба "Далянь Ифан" Юй Цзыцянь обвинил одноклубника Янника Феррейра-Карраско в намеренном получении дисквалификации. По его мнению, бельгиец, который забил семь голов в десяти матчах суперлиги, проявляет неуважение к команде.

– Ты звезда и хорошо играешь, но ты не можешь в одиночку победить, – написал в Weibo Цзыцянь. – Когда мы играли с "Шанхай Шэньхуа", ты намеренно получил четвертую желтую карточку, чтобы получить дисквалификацию на следующий матч и не играть, а раньше срока вернуться в Европу. Когда мы играли с "Хэбэй", ты сказал клубу, что самолет задержался. Но если ты вернулся на день раньше, как мог опоздать. А на тренировках сейчас ты вовсе не двигаешься. Когда мы играем двусторонки, ты просто стоишь на поле, не атакуя и не защищаясь. Атмосфера тренировок испорчена. Для профессионалов тренировки не менее важны, чем игры. Один человек, даже самый важный, не может быть ценнее команды. Я надеюсь, что мы с тобой попрощаемся так же, как приветствовали.