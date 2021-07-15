Немецкий арбитр Брых завершил международную карьеру
09:55
Известный немецкий футбольный арбитр Феликс Брых решил завершить международную карьеру.
«Я решил не работать еще один турнир и завершить международную карьеру в конце года», — цитирует Брыха Bild.
45-летний Брых обслуживал множество больших матчей. Среди них, например, финал Лиги чемпионов 2017 года.
На прошедшем Евро-2020 Брых работал главным арбитром на пяти матчах, в том числе он обслуживал полуфинал между сборными Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).
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