Немецкий арбитр Брых завершил международную карьеру

Известный немецкий футбольный арбитр Феликс Брых решил завершить международную карьеру.

«Я решил не работать еще один турнир и завершить международную карьеру в конце года», — цитирует Брыха Bild.

45-летний Брых обслуживал множество больших матчей. Среди них, например, финал Лиги чемпионов 2017 года.

На прошедшем Евро-2020 Брых работал главным арбитром на пяти матчах, в том числе он обслуживал полуфинал между сборными Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).