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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Хави признан лучшим тренером сезона в Катаре

09:00
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Главный тренер «Аль-Садд» Хави признан лучшими специалистом сезона в Катаре, информирует пресс-служба клуба.

Команда стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча, и выиграла Кубок страны.

Полузащитник «Аль-Садда» Санти Касорла признан лучшим игроком сезона. 36-летний хавбек провел 20 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Хави возглавляет «Аль-Садд» с 2019 года. Его контракт рассчитан до 2023 года.

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