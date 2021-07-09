Хави признан лучшим тренером сезона в Катаре
09:00
Главный тренер «Аль-Садд» Хави признан лучшими специалистом сезона в Катаре, информирует пресс-служба клуба.
Команда стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча, и выиграла Кубок страны.
Полузащитник «Аль-Садда» Санти Касорла признан лучшим игроком сезона. 36-летний хавбек провел 20 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
Хави возглавляет «Аль-Садд» с 2019 года. Его контракт рассчитан до 2023 года.
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