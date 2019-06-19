Неизлечимо больной Риксен поздравил дочь с днем рождения. Видео

Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен поздравил с днем рождения свою дочь. Видео опубликовано в Инстаграме супруги Риксена Вероники.

- Самый лучший папа, лучший сюрприз для нашей маленькой девочки, - написала Вероника Риксен. - Спасибо тебе большое за то, что сделал ее счастливой.

Ранее Риксен опроверг новость о том, что хочет сделать эвтаназию. 28 июня состоится его прощальная вечеринка, которая станет его последним публичным выступлением.

​Напомним, мероприятие "Вечер с Фернандо Риксеном" пройдет 28 июня в отеле Goglasgow Urban Hotel. Входной билет будет стоить 70 фунтов. Среди гостей ожидаются телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок "Рейнджерс" Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.

42-летний голландец уже шесть лет борется с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Обычно от выявления первых признаков БАС до смерти проходит от трех до пяти лет.

"Я – воин. И никогда не сдамся". Фернандо Риксен объявил о прощальной вечеринке