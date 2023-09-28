Греческая «Ламия» объявила о подписании контракта с Дзагоевым

Экс-полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев стал игроком «ПАС Ламии», сообщается на официальном сайте клуба.

Срок соглашения с 33-летним полузащитником не разглашается.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее полузащитник играл за ЦСКА.

После 6 туров «Ламия» с 6 очками занимает 9-е место в греческой Суперлиге.