Меган Рапино заявила, что готова стать вице-президентом США в случае, если Байден выиграет выборы

Футболистка сборной США, двукратная чемпионка мира и чемпионка Олимпийских игр Меган Рапино заявила, что готова стать вице-президентом США в случае, если кандидат в президенты страны от Демократической партии Джо Байден возглавит страну.

— Не хочу ставить вас в неловкое положение, но думаю, что могла бы играть в футбол и заниматься политикой, — сказала в совместном с Байденом и его супругой прямом эфире в Instagram Рапино. — Если вам нужен вице-президент, то я готова к собеседованию. Можем обсудить детали. Внесите это в свой список.

Ранее Байден заявил, что может лишить финансирования Федерацию футбола США в случае избрания. Политик потребовал обеспечить равную оплату труда для женской и мужской сборных США.