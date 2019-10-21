Издание France Football назвало вторую пятерку претендентов на «Золотой мяч»-2019. В их число вошли Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»), Донни ван де Бек (Голландия, «Аякс»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»).

В первой пятерке номинантов были названы Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»), Юго Ллорис (Франция, «Тоттенхэм»), Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Душан Тадич (Сербия, «Аякс»).

Всего в течение вечера будут названы 30 номинантов.

Действующий обладатель «Золотого мяча» — Лука Модрич из «Реала».