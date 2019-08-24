Полузащитник Рикарду Куарежма объявил об уходе из «Бешикташа». Крайний хавбек сообщил, что руководство клуба больше не рассчитывает на него.

«Меня только что проинформировали, что президент больше не хочет видеть меня в команде. Сейчас я работаю над решением ситуации, в ближайшие дни я объявлю о своем будущем на пресс-конференции. Спасибо всем за поддержку», — написал Куарежма в Instagram, добавив фото со своей статистикой в «Бешикташе»: 226 матчей, 38 голов, 78 передач.

Куарежма выступал в «Бешикташе» с 2010 по 2012 год и вернулся в 2015-м.