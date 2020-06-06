Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Крузейру» расторг контракт с Робинью

02:48
Теги:

«Крузейру» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Робинью. 32-летний бразилец стал свободным агентом.

Как отмечается в пресс-релизе, решение было принято исключительно по финансовым аспектам после анализа ситуации внутри клуба. Также контракт был расторгнут с Эдилсоном.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир