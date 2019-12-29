Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Кошшои завершил карьеру арбитра в 44 года

29 декабря 2019, 23:28

Венгерский арбитр Виктор Кошшои объявил о завершении судейской карьеры в 44 года, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Венгрии. По его словам, он займется спортивным менеджментом.

С 2003 года Кошшои работает арбитром ФИФА. В 2008 году он судил финал Олимпиады, в 2011-м финал Лиги чемпионов, также он обслуживал игры чемпионата мира-2010, Евро-2012 и 2016.

В декабре этого года Кошшои работал на игре группового турнира Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» (2:0).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир