Пресс-служба MLS огласила списки номинантов на награды по итогам регулярного сезона-2019. На приз самому ценному игроку имени Лэндона Донована претендуют три лучших бомбардира чемпионата: Карлос Вела (34 мяча), Златан Ибрагимович (30) и Джозеф Мартинес (27). Последний получил награду в 2018 году.

Приз самому ценному игроку имени Лэндона Донована: Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Джозеф Мартинес («Атланта»), Карлос Вела (ФК «Лос-Анджелес»).

Защитник года: Ике Опара («Миннесота»), Майлз Робинсон («Атланта»), Уокер Циммерман (ФК «Лос-Анджелес»).

Вратарь года: Билл Хэмид («Ди Си Юнайтед»), Шон Джонсон («Нью-Йорк Сити»), Вито Манноне («Миннесота»).

Новый футболист года (дебютант MLS с предыдущим опытом в профессиональном футболе): Жил («Нью-Ингленд Революшн»), Эбер («Нью-Йорк Сити»), Алехандро Посуэло («Торонто»).

Новичок года (дебют в профессиональном футболе): Бренден Ааронсон («Филадельфия»), Хассани Дотсон («Миннесота»), Андре Шиньяшики («Колорадо Рэпидс»).

Тренер года имени Зиги Шмида: Боб Брэдли (ФК «Лос-Анджелес»), Джим Кертин («Филадельфия»), Доменек Торрент («Нью-Йорк Сити»).

Камбэк года: Марк-Энтони Кей (ФК «Лос-Анджелес»), Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»), Качпер Пржибилко («Филадельфия»).

Гуманист года (награда игроку, проявившему себя в благотворительной и прочей полезной для развития футбола работе): Тим Хоуард («Колорадо Рэпидс»), Мэтт Лэмпсон («Лос-Анджелес Гэлакси»), Луис Роблес («Нью-Йорк Ред Буллз»).

Победители будут избраны голосованием футболистов и тренеров MLS, а также журналистов.