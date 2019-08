«Гэлакси» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом», Ибрагимович оформил дубль. Видео

«Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата MLS — 3:3. Дубль в составе гостей оформил шведский нападающий Златан Ибрагимович, еще один гол на счету Кристиана Павона. В активе Златана 22 мяча в 22 встречах.

JUST. LIKE. THAT. ?



Pavon sets up Zlatan for the opener!#LAFCvLA // Heineken #RivalryWeek pic.twitter.com/aIRaFH3epk