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Футболки с фамилией Месси лидируют по продажам в США

09:08
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Футболки с фамилией капитана «Барселоны» Лионеля Месси стали лидерами по числу продаж в США. Они занимают первое место по популярности в 19 штатах, сообщает Soccer.com.

Второе место занял нападающий сборной США и «Челси» Кристиан Пулишич. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился только на третьей строчке.

В топ-5 также попали нападающие Кильян Мбаппе («ПСЖ») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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