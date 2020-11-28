Футболки с фамилией Месси лидируют по продажам в США

Футболки с фамилией капитана «Барселоны» Лионеля Месси стали лидерами по числу продаж в США. Они занимают первое место по популярности в 19 штатах, сообщает Soccer.com.

Второе место занял нападающий сборной США и «Челси» Кристиан Пулишич. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился только на третьей строчке.

В топ-5 также попали нападающие Кильян Мбаппе («ПСЖ») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).