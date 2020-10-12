France Football выбирает лучших игроков в истории: Пеле и Ференц Пушкаш оказались полузащитниками

Издание France Football опубликовало претендентов на попадание в символическую сборную лучших игроков в истории футбола на позициях опорных и атакующих полузащитников.

Любопытно, что в атакующие полузащитники издание определило одних из лучших бомбардиров в истории футбола — трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле и венгра Ференца Пушкаша, в честь которого названа премия ФИФА за лучший гол года.

Опорные полузащитники: Йожеф Божик, Серхио Бускетс, Диди, Пауло Роберто Фалькао, Стивен Джеррард, Жерсон, Хосеп Гвардьола, Йозеф Масопуст, Лотар Маттеус, Йохан Нескенс, Андреа Пирло, Фернандо Редондо, Франк Райкард, Бернд Шустер, Кларенс Зеедорф, Луис Суарес, Марко Тарделли, Жан Тигана, Хави Алонсо, Хави.

Атакующие полузащитники: Роберто Баджо, Бобби Чарльтон, Альфредо Ди Стефано, Энцо Франческоли, Руд Гуллит, Георге Хаджи, Андрес Иньеста, Раймон Копа, Ласло Кубала, Диего Марадона, Сандро Маццола, Пеле, Мишель Платини, Ференц Пушкаш, Джанни Ривера, Хуан Альберто Скьяффино, Сократес, Франчеко Тотти, Зико, Зинедин Зидан.

5 октября были представлены претенденты на позиции вратаря, а также четверки защитников. В число номинантов на звание лучшего голкипера в истории входит и советский футболист Лев Яшин.

19 октября огласят по 10 кандидатов на позиции правых, центральных и левых форвардов.

France Football опросит 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выберут на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную. Результаты будут объявлены в декабре.