ФИФА выпустила рекомендации по возобновлению турниров после пандемии

ФИФА на официальном сайте опубликовала документ по оценке риска проведения футбольных соревнований для того, чтобы ассоциациям, конфедерациям и другим организаторам соревнований было легче принимать решения по возобновлению турниров, прерванных из-за пандемии коронавируса.

Проект разработан совместно с ВОЗ, УЕФА, Европейской ассоциацией клубов (ECA), FIFPro, Всемирным форумом лиг и европейскими лигами. Документ включает перечень мер, направленный на снижение риска массовых заболеваний, а также показания для индивидуальных и групповых тренировок футбольных клубов.

ФИФА рекомендует руководящим органам поддерживать связь с органами здравоохранения и проводить всестороннюю оценку рисков.

«Важным руководящим принципом является то, что возобновление футбольных мероприятий не должно ставить под угрозу здоровье отдельных лиц или общества. Кроме того, возвращение в игру должно быть основано на объективной медицинской информации, чтобы гарантировать, что действия проводятся безопасно и не подвергаются риску увеличения местных скоростей передачи COVID-19», — говорится в заявлении ФИФА.