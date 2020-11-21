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ФИФА проведет вручение премии лучшим игрокам года онлайн 17 декабря

23:00

ФИФА проведет церемонию вручения премии The Best 17 декабря, сообщает официальный сайт организации. Как стало известно ранее, награждение пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Ранее издание France Football отказалось от вручения «Золотого мяча» по итогам 2020 года.

ФИФА вручит наград в следующих номинациях:

— Игрок года (мужчины и женщины);

— Тренер года (у мужчини и у женщин);

— Вратарь года (мужчины и женщины);

— Команда года (мужчины и женщины);

— Команда года по версии FIFPro (мужчины);

— Приз fair play;

— Премия Пушкаша (лучший гол года);

— Награда фанатам.

Голосование в номинациях пройдет с 25 ноября по 9 декабря.

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