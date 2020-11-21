ФИФА проведет вручение премии лучшим игрокам года онлайн 17 декабря
ФИФА проведет церемонию вручения премии The Best 17 декабря, сообщает официальный сайт организации. Как стало известно ранее, награждение пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.
Ранее издание France Football отказалось от вручения «Золотого мяча» по итогам 2020 года.
ФИФА вручит наград в следующих номинациях:
— Игрок года (мужчины и женщины);
— Тренер года (у мужчини и у женщин);
— Вратарь года (мужчины и женщины);
— Команда года (мужчины и женщины);
— Команда года по версии FIFPro (мужчины);
— Приз fair play;
— Премия Пушкаша (лучший гол года);
— Награда фанатам.
Голосование в номинациях пройдет с 25 ноября по 9 декабря.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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