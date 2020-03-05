ЕСПЧ отклонил требование Платини признать его дисквалификацию незаконной

Бывший президент УЕФА Мишель Платини не намерен останавливаться в борьбе за признание его отстранения от футбольных дел незаконным. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня отклонил жалобу Платини.

— Это не имеет значения, — цитирует AFP реакцию Платини. — Бой продолжается.

ЕСПЧ посчитал, что примененная к нему санкция со стороны ФИФА не представляется чрезмерной из-за высокого положения Платини и необходимости восстановить репутацию этого вида спорта.