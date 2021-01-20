Эрнан Креспо может возглавить сборную Чили

Эрнан Креспо претендует на пост главного тренера сборной Чили, сообщает TyC Sports. Должность стала вакантной с прошлой недели, когда Рейнальдо Руэда оставил ее ради аналогичного поста в родной Колумбии.

Ранее Креспо возглавлял итальянскую «Модену», аргентинский «Банфилд», а с 2020 года работает в другом клубе Аргентины — «Дефенса и Хустисия».

Также в числе кандидатов на пост главного тренера сборной Чили называется Себастьян Беккачече, недавно ушедший из аргентинского «Расинга». Он уже работал в чилийской национальной команде в качестве ассистента Хорхе Сампаоли. В 2015 году чилийцы под руководством Сампаоли и Беккачече выиграли Кубок Америки.

В качестве футболиста Креспо защищал цвета «Ривер Плейта», «Пармы», «Лацио», «Интера», «Челси», «Милана» и «Дженоа». В 2000 году форвард на протяжении двух недель был самым дорогим игроком мира: «Лацио» купил го у «Пармы» за 55 миллионов долларов. Спустя две недели рекорд побьет трансфер Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал» (65,5 миллиона).