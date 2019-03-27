Экс-игрок "Краснодара" Враньеш провел ночь в центре для беженцев в Бельгии

Защитник "Андерлехта" Огнен Враньеш из-за проблем с документами провел ночь в центре для беженцев в Бельгии, сообщает sport.es. Игрок возвращался из Боснии и Герцеговины в Бельгию 25 марта и был направлен в лагерь.

У Враньеша возникли проблемы из-за того, что владелец жилья, которое арендует футболист в Брюсселе попросил власти аннулировать его вид на жительство. После того, как пограничники получили сведния от клуба, босниец был отпущен.

Враньеш ранее выступал за "Краснодар" и "Томь". В "Андерлехт" он перешел летом 2018 года из греческого АЕК.