Экс-игрок «Краснодара» Перейра продлил контракт с «Орландо Сити»
08:51
Полузащитник «Орландо Сити» Маурисио Перейра продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 30-летним уругвайцем рассчитано до конца сезона-2021.
Перейра известен по выступлениям за «Краснодар», с которым дважды стал бронзовым призером РПЛ.
В текущем сезоне Перейра провел 22 встречи во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.
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