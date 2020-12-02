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Экс-игрок «Краснодара» Перейра продлил контракт с «Орландо Сити»

08:51
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Полузащитник «Орландо Сити» Маурисио Перейра продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 30-летним уругвайцем рассчитано до конца сезона-2021.

Перейра известен по выступлениям за «Краснодар», с которым дважды стал бронзовым призером РПЛ.

В текущем сезоне Перейра провел 22 встречи во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.

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