Экс-игрок «Ахмата» Жаба мог умереть из-за проблем после операции

Бразильский нападающий ПАОК Лео Жаба, ранее выступавший за «Ахмат», рассказал, как мог умереть из-за проблем после операции на колене. В ноябре прошлого года у бразильца после хирургического вмешательства развилась инфекция.

— Спустя два месяца после операции я проснулся с болью в колене, — цитирует Globo Esporte Жабу. — Заснул нормально, но ночью проснулся от боли и не мог пошевелиться. В клубе были напуганы, потому что со мной все было в порядке, я собирался выйти на поле. Они даже спросили, что я сделал неправильно, поначалу они не верили, что боль возникла из ниоткуда.

В первые дни после появления симптомов у меня была высокая температура, я не мог пошевелить коленом. Моя мать в Бразилии была в отчаянии. Была обнаружена инфекция, которая очень серьезная. Я мог умереть.

Провел 10 дней в больнице, получая лекарства через вену. Это было очень трудное время, никто не ожидал такого. Я потерял семь килограммов. Слава Богу, сейчас все стало лучше. Я выздоравливаю.