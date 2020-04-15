Эдинсон Кавани не перейдет в какой-либо клуб Южной Америки до ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани не намерен переходить в какой-либо клуб Южной Америки до ЧМ-2022, сообщает Goal.com со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в декабре бразильский «Фламенго» обращался к 33-летнему уругвайцу с предложением, однако получил отказ. Сообщается, что форвард отказал клубу из-за того, что хочет продолжать выступления в Европе как минимум до чемпионата мира-2022 который должен пройти с ноября по декабрь 2022 года в Катаре. Источник сообщает, что с наибольшей вероятностью Кавани продолжит карьеру в «Атлетико».

На счету Кавани 7 голов и 3 результативных передачи в 22 матчах за «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Его контракт с парижским клубом прекращает действовать в конце июня 2020 года.