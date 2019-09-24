Дзюба и Черчесов назвали Клоппа тренером года ФИФА

Капитан сборной России Артем Дзюба назвал Юргена Клоппа из «Ливерпуля» лучшим тренером года в голосовании ФИФА. В тройку он также включил Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма» и Хосепа Гвардьолу из «Манчестер Сити».

В результате выбор Дзюбы совпал с призовой тройкой. Победу одержал его фаворит Юрген Клопп, а Гвардьола стал вторым, Покеттино — третьим.

Главный тренер российской команды Станислав Черчесов также назвал Клоппа лучшим. В тройку он включил Гвардьолу и Марсело Гальярдо из «Ривер Плейта».

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