Джанни Инфантино: "ВАР сделал игру более чистой, не вмешиваясь в нее"

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что введение системы ВАР играет важную роль в развитии футбола. Видеоассистент арбитра применялся на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018 в России, а сейчас действует в ряде ведущих чемпионатов.

- Женский футбол и введение ВАР на чемпионате мира являются самыми главными достижениями ФИФА, - цитирует ТАСС Инфантино. - ВАР сделал игру более чистой, нисколько не вмешиваясь в нее, система помогает арбитрам и доказала свою эффективность. Такое ощущение, что она существует уже годами, а на самом деле только несколько месяцев.