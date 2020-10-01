Дрогба получил Президентскую премию УЕФА
18:13
Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д`Ивуара Дидье Дрогба получил Президентскую премию УЕФА.
Награда вручается бывшим игрокам, которые внесли вклад в развитие футбола в Европе, профессионализм и исключительные личные качества. Дрогба получил награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина.
В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».
Congratulations, @didierdrogba! ??#UCLdraw https://t.co/GEhtBsQOD6 pic.twitter.com/33rQYJeWko— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
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