Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д`Ивуара Дидье Дрогба получил Президентскую премию УЕФА.

Награда вручается бывшим игрокам, которые внесли вклад в развитие футбола в Европе, профессионализм и исключительные личные качества. Дрогба получил награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина.

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».