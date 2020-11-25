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Ассоциации футбола Аргентины подтвердила смерть Марадоны

19:52
Диего Марадона. Фото Twitter
Диего Марадона. Фото Twitter
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Ассоциация футбола Аргентины в своем Twitter подтвердила новость о смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны.

«Ассоциация футбола Аргентины и президент Клаудио Тапиа выражает глубочайшую скорбь в связи со смертью нашей легенды Диего Марадоны. Вы всегда будете в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Легендарному аргентинцу было 60 лет. В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Сегодня сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Марадона — чемпион мира в составе сборной Аргентины.

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