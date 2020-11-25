Ассоциации футбола Аргентины подтвердила смерть Марадоны

Ассоциация футбола Аргентины в своем Twitter подтвердила новость о смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны.

La Asociaci?n del F?tbol Argentino, a trav?s de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su m?s profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estar?s en nuestros corazones ? pic.twitter.com/xh6DdfCFed — AFA (@afa) November 25, 2020

«Ассоциация футбола Аргентины и президент Клаудио Тапиа выражает глубочайшую скорбь в связи со смертью нашей легенды Диего Марадоны. Вы всегда будете в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Легендарному аргентинцу было 60 лет. В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Сегодня сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Марадона — чемпион мира в составе сборной Аргентины.