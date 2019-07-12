CAS оставил в силе десятилетнее отстранение "Скендербеу"

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе решение УЕФА об отстранении албанского "Скендербеу" от еврокубков сроком на 10 лет. Данное решение было вынесено 29 марта 2018 года. Слушания по делу состоялись 16 апреля.

"Скендербеу" признан виновным в участии в двух договорных матчах в отборе Лиги чемпионов и двух - в групповой стадии Лиги Европы в 2015 году.

Помимо десятилетнего остранения "Скендербеу" заплатит штраф в 1 миллион евро.

"Скендербеу" завоевывал титул чемпиона Албании семь раз за последние девять сезонов. В прошедшем чемпионате он занял четвертое место. Это худший результат клуба с 2010 года.