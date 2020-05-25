Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Бывший футболист Торбинский дал совет россиянам, которые хотят уехать в США

19:47
Дмитрий Торбинский. Фото instagram.com
Дмитрий Торбинский. Фото instagram.com
Теги:

Экс-полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Торбинский, который проживает в Майами (США), считает, что для переезда в Америку необходимо знание языка.

— Совет русским, которые хотят иммигрировать в Америку? Мне еще рано давать кому-то советы, я живу меньше года в США. Мне кажется, что самое главное — язык. Я знаю многих, кто ничего не выучил даже, — сказал Торбинский в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

35-летний Торбинский переехал в США в феврале 2020 года.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир