Бывший футболист Торбинский дал совет россиянам, которые хотят уехать в США

Экс-полузащитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Торбинский, который проживает в Майами (США), считает, что для переезда в Америку необходимо знание языка.

— Совет русским, которые хотят иммигрировать в Америку? Мне еще рано давать кому-то советы, я живу меньше года в США. Мне кажется, что самое главное — язык. Я знаю многих, кто ничего не выучил даже, — сказал Торбинский в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

35-летний Торбинский переехал в США в феврале 2020 года.