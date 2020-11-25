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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Бышовец отреагировал на смерть Марадоны

21:10
Диего Марадона. Фото AFP
Диего Марадона. Фото AFP
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Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец скорбит в связи со смертью Диего Марадоны. Прославленный аргентинец умер в возрасте 60 лет после остановки сердца.

— Великий был футболист. Человек, который олицетворял не только аргентинский футбол, но и был украшением на Чемпионатах мира. Я могу только сожалеть об том и думаю, что это потеря для футбола, его популяризации, — цитирует «Рен ТВ» Бышовца.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-mire/776038-trener-byshovets-o-smerti-maradony-eto-bolshaia-poteria-dlia-futbola

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