Бышовец отреагировал на смерть Марадоны

Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец скорбит в связи со смертью Диего Марадоны. Прославленный аргентинец умер в возрасте 60 лет после остановки сердца.

— Великий был футболист. Человек, который олицетворял не только аргентинский футбол, но и был украшением на Чемпионатах мира. Я могу только сожалеть об том и думаю, что это потеря для футбола, его популяризации, — цитирует «Рен ТВ» Бышовца.