Бышовец отреагировал на смерть Марадоны
21:10
Бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец скорбит в связи со смертью Диего Марадоны. Прославленный аргентинец умер в возрасте 60 лет после остановки сердца.
— Великий был футболист. Человек, который олицетворял не только аргентинский футбол, но и был украшением на Чемпионатах мира. Я могу только сожалеть об том и думаю, что это потеря для футбола, его популяризации, — цитирует «Рен ТВ» Бышовца.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-mire/776038-trener-byshovets-o-smerti-maradony-eto-bolshaia-poteria-dlia-futbola
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