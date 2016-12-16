21:48 16 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Блаттер намерен попросить ФИФА снять свое отстранение

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Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер может попросить конгресс организации отменить свое отстарнение от футбольной деятельности, сообщает sport.es. Вместе с тем, швейцарец не намерен обращаться в суды.

В конце 2015 года Блаттер и президент УЕФА Мишель Платини были отстранены комитетом ФИФА по этике от на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет.

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