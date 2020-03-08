Башкиров отдал голевой пас в матче чемпионата Польши

Полузащитник «Заглембе» Евгений Башкиров отдал голевой пас в матче 26-го тура чемпионата Польши против «Лехии» (4:4). Российский хавбек отдал передачу на Сашу Балича на 16-й минуте.

Это первое результативное действие Башкирова в составе «Заглембе». Экс-хавбек «Томи», «Крыльев Советов» и «Рубина» перешел в «Заглембе» из казанского клуба в январе этого года. На его счету три игры в чемпионате Польши, в первых двух матчах он получал по желтой карточке.