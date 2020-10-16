Андрей Тихонов в день своего 50-летия возглавил «Астану»

«Астана» объявила о назначении Андрея Тихонова главным тренером команды.

Срок контракта не сообщается. Отметим, что сегодня, 16 октября, Тихонову исполнилось 50 лет.

Тихонов выступал за «Астану» в качестве футболиста в 2009 году. Он является первым капитаном в истории клуба, серебряным призером чемпионата Казахстана и лучшим игроком первенства.

Последним местом работы Тихонова были «Крылья Советов», специалист покинул клуб из Самары в октябре 2018 года.