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Андрей Тихонов в день своего 50-летия возглавил «Астану»

11:25
Андрей Тихонов. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Андрей Тихонов. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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«Астана» объявила о назначении Андрея Тихонова главным тренером команды.

Срок контракта не сообщается. Отметим, что сегодня, 16 октября, Тихонову исполнилось 50 лет.

Тихонов выступал за «Астану» в качестве футболиста в 2009 году. Он является первым капитаном в истории клуба, серебряным призером чемпионата Казахстана и лучшим игроком первенства.

Последним местом работы Тихонова были «Крылья Советов», специалист покинул клуб из Самары в октябре 2018 года.

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