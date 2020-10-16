Андрей Тихонов в день своего 50-летия возглавил «Астану»
11:25
«Астана» объявила о назначении Андрея Тихонова главным тренером команды.
Срок контракта не сообщается. Отметим, что сегодня, 16 октября, Тихонову исполнилось 50 лет.
Тихонов выступал за «Астану» в качестве футболиста в 2009 году. Он является первым капитаном в истории клуба, серебряным призером чемпионата Казахстана и лучшим игроком первенства.
Последним местом работы Тихонова были «Крылья Советов», специалист покинул клуб из Самары в октябре 2018 года.
Андрей Тихонов представлен в качестве главного тренера— FC «Astana» (@fc_astana) October 16, 2020
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