Александр Алиев: " Из "Тараза" ушел, в первую очередь, потому что не играл"

Бывший полузащитник "Локомотива" Александр Алиев заявил, что ушел из "Тараза" по семейным обстоятельствам и из-за отсутствия игровой практики. По словам 31-летнего украинца, в казахстанском клубе ему ничего не остались должны.

- Из "Тараза" ушел, в первую очередь, потому что не играл, - приводит footballua.tv слова Алиева. - Во-вторых, уехал по семейным обстоятельствам. Оставался всего месяц до окончания сезона… Не было у меня никаких конфликтов, драк… Я просто написал заявление и приехал на Украину.

- А почему у главного тренера "Тараза" к вам были претензии?

- У каждого тренера есть какие-то претензии к игроку. У меня были травмы, я не постоянно играл… Нарушение режима? Такого не было. После игр мы могли посидеть командой – не больше. Куда там еще ходить? Тараз – это не такой город, чтобы сильно ходить куда-то.

- В "Таразе" вам ничего не остались должны?

- Нет. Я нормально оттуда уехал, мы пожали руки с руководством. Мне сразу все отдали. Знаю, что сейчас у ребят вроде бы какие-то проблемы, зарплаты не выплатили… У меня такого не было. Со мной по-человечески поговорили и буквально через два-три дня мне все выплатили.