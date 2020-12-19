22-летний защитник «Барселоны» может завершить карьеру из-за травмы
04:10
Защитник «Барселоны» Мусса Ваге, выступающий на правах аренды за ПАОК, получил серьезную травму колена. Как сообщает Sport.es, 22-летний сенегалец будет прооперирован в Испании, после чего на восстановление потребуется около года. Существует вероятность, что игроку даже придется завершить карьеру.
В этом сезоне Ваге сыграл в 12 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю