Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

22-летний защитник «Барселоны» может завершить карьеру из-за травмы

04:10
Теги:

Защитник «Барселоны» Мусса Ваге, выступающий на правах аренды за ПАОК, получил серьезную травму колена. Как сообщает Sport.es, 22-летний сенегалец будет прооперирован в Испании, после чего на восстановление потребуется около года. Существует вероятность, что игроку даже придется завершить карьеру.

В этом сезоне Ваге сыграл в 12 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир