В среду, 17 июня 2020 года, состоятся свыше десяти матчей в четырех из пяти ведущих футбольных стран Европы — в том числе, скорее всего, с участием «Сельты» Федора Смолова и «Валенсии» Дениса Черышева. Вечер этого дня получится очень жарким.

В Англии, Испании и Германии сыграют:

«Реал» — «Валенсия»

«Эйбар» — «Атлетик»

«Вальядолид» — «Сельта»

«Бетис» — «Гранада»

«Манчестер Сити» — «Арсенал»

«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»

«Боруссия» Д — «Майнц»

«Лейпциг» — «Фортуна» Д

«Айнтрахт» Ф — «Шальке»

«Байер» — «Кельн»

«Аугсбург» — «Хоффенхайм»

Кроме них в финале Кубка Италии встретятся две из четырех команд: «Наполи» или «Интер», а также «Ювентус» или «Милан».

Также 17 июня состоится заседание исполкома УЕФА. (Александр Бобров)