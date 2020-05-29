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17 июня будет очень жарко! Берите выходной — сыграют Смолов, Черышев, Холанн, «Реал» и «МанСити»

16:53
Федор Смолов. Фото Reuters
Федор Смолов. Фото Reuters

В среду, 17 июня 2020 года, состоятся свыше десяти матчей в четырех из пяти ведущих футбольных стран Европы — в том числе, скорее всего, с участием «Сельты» Федора Смолова и «Валенсии» Дениса Черышева. Вечер этого дня получится очень жарким.

В Англии, Испании и Германии сыграют:

«Реал» — «Валенсия»
«Эйбар» — «Атлетик»
«Вальядолид» — «Сельта»
«Бетис» — «Гранада»

«Манчестер Сити» — «Арсенал»
«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»

«Боруссия» Д — «Майнц»
«Лейпциг» — «Фортуна» Д
«Айнтрахт» Ф — «Шальке»
«Байер» — «Кельн»
«Аугсбург» — «Хоффенхайм»

Кроме них в финале Кубка Италии встретятся две из четырех команд: «Наполи» или «Интер», а также «Ювентус» или «Милан».

Также 17 июня состоится заседание исполкома УЕФА. (Александр Бобров)

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