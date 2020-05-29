17 июня будет очень жарко! Берите выходной — сыграют Смолов, Черышев, Холанн, «Реал» и «МанСити»
В среду, 17 июня 2020 года, состоятся свыше десяти матчей в четырех из пяти ведущих футбольных стран Европы — в том числе, скорее всего, с участием «Сельты» Федора Смолова и «Валенсии» Дениса Черышева. Вечер этого дня получится очень жарким.
В Англии, Испании и Германии сыграют:
«Реал» — «Валенсия»
«Эйбар» — «Атлетик»
«Вальядолид» — «Сельта»
«Бетис» — «Гранада»
«Манчестер Сити» — «Арсенал»
«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»
«Боруссия» Д — «Майнц»
«Лейпциг» — «Фортуна» Д
«Айнтрахт» Ф — «Шальке»
«Байер» — «Кельн»
«Аугсбург» — «Хоффенхайм»
Кроме них в финале Кубка Италии встретятся две из четырех команд: «Наполи» или «Интер», а также «Ювентус» или «Милан».
Также 17 июня состоится заседание исполкома УЕФА. (Александр Бобров)