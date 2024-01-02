Шоу Плющенко собрало 10-тысячный аншлаг в Москве. Как это удалось?

Водопад на льду, летающая карета и мини-концерт в концовке — московскую публику еще умеют удивить.

Сразу после премьерного шоу Евгения Плющенко «Русалочка» в гримерке Яны Рудковской разбор полетов. В прямом смысле — летают в этом спектакле очень много и почти все главные герои, от Александры Трусовой до Евгения Семененко. Сейчас внимание к деталям, которые тоже принципиальны. Хотя, казалось бы, в постановке участвует 120 человек, действие идет в воздухе, на сцене в виде корабля, на льду и даже вокруг него у первого ряда трибун. Здесь скорее про масштаб, а не про мелочи. По количеству задействованных людей «Русалочка» лидирует среди российских новогодних шоу.

Билан и Киркоров в зале

Но перфекционизм, в общем-то, нормальное состояние организаторов таких спектаклей. Поэтому идет обсуждение: укорачивать или подшивать платье Самоделкиной — Софье в нем было непросто. Как оказалось, по свету тоже были шероховатости — хотя как раз с точки зрения освещения на «ВТБ-Арене» сложно было придраться. Очень крутое решение — конструкция с неоновыми шарами под кубом, которая и новогоднюю атмосферу создает, и в глазах не рябит. Но сразу идет обсуждение, что можно улучшить. Я тоже ввернул свои ценные пять копеек — про усталость фигуристов, может, им энергетиков раздать? Мне в ответ дали воду — оказывается, свою фирменную. Производят на родине Димы Билана, в Кабардино-Балкарии, иронично замечает генеральный продюсер шоу.

Певец тоже появился в финале шоу — не на коньках, а на специальной платформе и проехал по всему льду. Это был неожиданный твист в сценарии. Другой известный артист, Филипп Киркоров, сидел на премьере в первом ряду и просмотрел все шоу вместе с Яной Рудковской. Тут стоит отметить — продюсер не стала отрекаться от друзей. Хотя ситуация неоднозначная, и на некоторых ресурсах даже переснимали новогодние шоу после нашумевшей вечеринки в «Мутаборе». Но Рудковская спокойно это комментировал в разговоре с журналистами: «Почему я не должна их приглашать и говорить: «Галя, у нас отмена»? Есть временные трудности, и мы их переживем».

Ультра-си вопреки усталости

Но вернемся к шоу. Новогодняя пора — время жесткой конкуренции ледовых спектаклей, выбор в Москве всегда есть. Какие преимущества у «Русалочки»?

На «ВТБ-Арену» точно надо идти за масштабом. Там не только 120 человек, водопады на льду, живой звук Билана, но и, например, Семененко в летающей карете.

Или четверные и тройные аксели от фигуристов сборной России — Самарина, Игнатова, Алиева. Или мощнейший состав у женщин — Трусова, Муравьева, Самоделкина. Да, после чемпионата России видна усталость, но все с тройными прыжками и каскадами, а перед первым шоу две Софьи даже сделали параллельный аксель 3,5.

Короче, усилия и вложения в постановке заметны — как человеческие, так и финансовые. И солд-аут на премьере — 10 тысяч человек, которые спортивное фигурное катание в этом году собирало далеко не всегда. Причем сценография благодаря Сергею Филину (солисту Большого театра в 1988-2008 годах) была явно допроработана. Иногда из-за масштаба больших ледовых шоу теряешь главную нить. В новом спектакле действие стало более цельным, а пространство -компактным. Следить удобнее, хотя ощущение большого события никуда не ушло. Можно даже сказать, что так, как ставят сейчас главные ледовые шоу в России — не ставят нигде. Сужу по видео в YouTube. Во всяком случае китайцы, как известно «СЭ», премьерой шоу Плющенко в Пекине оказались довольны и хотят его масштабировать.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трусова тащит

С точки зрения спорта хорошая форма Трусовой — тоже козырь. Каскады с лутцем, много двойных акселей и все, за исключением одного, на премьере были чистые. Есть крайне необычные сочетания — например, Валерий Ангелопол сделал с Трусовой уникальную поддержку, хотя ненамного ее выше. В роли дельфина держал Александру в костюме русалки — аллегория на известную песню и мем, разошедшийся в чатах. Мемов в шоу было предостаточно — один Самарин чего стоит, который упал в простой ситуации, катясь назад, но нашелся и тут же сделал кувырок. Как грустно пошутила коллега-девушка — идеальный Амур, точно показывает ситуацию с личными отношениями.

Да даже Гном Гномыч, который стал Краб Крабычем, — тоже маркетинговая находка, хотя не нужно быть Вангой, чтобы предсказать критику. Но одно прозвище Александра Плющенко уже укоренилось в поп-культуре — посмотрим, укоренится ли новое. На арене под конец появился в коньках даже его младший брат Арсений в костюме рыбки Немо.

В общем, фигурное катание в России живо. Сначала прошел мощнейший чемпионат России, теперь настала пора искрометных шоу, на которых реально можно почувствовать новогоднее настроение. Поскольку в Деда Мороза в 30 лет верить непросто, появляется вера в другое — что в 2024-м наш спорт должен продолжить возвращение на международную арену. Такую индустрию просто невозможно не замечать.