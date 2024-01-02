«Костомаров — самый кассовый фигурист страны. С ним на афише никто не нужен». Интервью Яны Рудковской

Известный продюсер — об идущих в стране ледовых шоу, желании поработать с Тарасовой и подвиге олимпийского чемпиона Турина.

В новогодние каникулы в Москве идут параллельно с десяток шоу — у Евгения Плющенко, Татьяны Навки, Ильи Авербуха и менее звездных организаторов. После премьеры шоу «Русалочка» на «ВТБ-Арене» «СЭ» поговорил с генеральным продюсером шоу и супругой Плющенко Яной Рудковской.

Уровень нашего шоу по числу артистов — это Beyonce

— Вы уже готовы, как вас будут осуждать — мол, вытащили своего трехлетнего ребенка на лед?

— Я же сказала в тот момент на весь зал в микрофон, что мы все в секте. Вы тоже в секте. Пишете про фигурное катание, хотя другой бы давно плюнул (смеется). А потому что самые большие рейтинги — фигурное катание и футбол. Вот ваша команда хайпожоров никуда и не уходит.

— Не чувствуете по своим шоу, что хайп теряется?

— Нет, я считаю, что бренд сильный — именно «Русалочка». Узнаваемая сказка. Ко мне все подходят, кто смотрел «Лебединое озеро», «Щелкунчика» с балетом и без, «Снегурочку» — и говорят, что это фурор. Я считаю это самым сложным шоу по постановке и самым дорогим по костюмам шоу. Хотя наши «Щелкунчики» 2021, 2023 годов по бюджету пока по-прежнему лидируют по всем показателям. Но нынешнее шоу дороже в целом прошлогоднего. И у нас самое большое количество действующих спортсменов. И очень много задействовано людей в шоу — фигуристы, как мальчики, так и девочки, балет, художественная гимнастика.

— Показалось, что в «Снегурочке» год назад был совсем неподъемный масштаб, очень много действия на сцене.

— Здесь очень красивая сцена, корабль... Женя [Семененко] много у нас не только катается, но и летает. Согласитесь, что он в роли принца прекрасен. Я очень хотела, чтобы он был принцем, он сейчас царствует в нашем фигурном катании. Летом сделала ему предложение, спросила: «Женечка, ты не хочешь у нас покататься?» И мы договорились.

За маленьких переживала — Титову, Жилиных, Сарновскую. Мы очень долго репетировали в цирке. Надо почувствовать полет, потому что надо льдом лететь особенно страшно. Я один раз должна была лететь на дне рождения Евгения [Плющенко] с шарами, но в последний момент сказала Саше Трусовой: «Ты у нас Ракета, ты и лети». И она полетела.

— Может, вы уже полетаете?

— Ну я могу, но знаете... Рожденный ходить летать не может, давайте так перефразирую. Пусть летают те, кто может. А я буду деньги зарабатывать, ладно?

— А хорошо получается?

— На премьеру продали 10 тысяч билетов, у нас солд-аут, на премьерах всегда так. Я недавно ходила на премьеру у Татьяны Навки и тоже в восторге!

— В каком ряду сидели?

— Втором.

— А билеты почем?

— Меня Таня пригласила. Я была с Арсюшей, и что удивительно, трехлетний ребенок досмотрел до конца с раскрытым ртом. Так что... женщины рулят!

— Илья Авербух бы взгрустнул.

— Масштабы нельзя сравнивать. У Тани очень масштабно, но думаю, такие кареты летающие и водопады, как у нас, пока не делал никто. И все-таки наш каст — 120 артистов. Это очень много, поверьте. Это уровень Beyonce по задействованию артистов в шоу.

— Бюджет у Навки больше?

— Думаю, у нас сопоставимые бюджеты. Но у нас очень разные и сказки, и стилистика, и костюмы. Все!

Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Я бы прокомментировала соревнования с Тарасовой

— А вы делали замеры — на ваши шоу идут скорее люди, которые детей хотят отвести на новогоднее мероприятие, или фанаты фигурного катания?

— Мы делали исследование — при покупке билетов на сайте спрашивали: «Почему вы покупаете билет?» И варианты — идете на Плющенко, Трусову, бренд, других? Плющенко — 40 процентов, Трусова — 30, бренд — 20 и остальные еще 10 процентов. Многие люди действительно видят Плющенко — и берут, потому что привыкли. Они могут не разбираться настолько в фигурном катании, им вообще по барабану. Да, сказка выстроена вокруг Саши, но она на сегодняшний день 30 процентов кассы, все остальное — бренд и Евгений. Плющенко, кстати, сам катается, хоть и меньше — он травмирован, катался на уколах и, видимо, скоро будет ложиться на серьезную операцию на спине. Седьмая операция на позвоночнике.

— Но тройной тулуп на премьере был.

— Был? Меня Филипп Киркоров отвлекал (смеется).

— Вы рискнули его пригласить, не отменили. Почему?

— Он наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить «Галя, у нас отмена»? Все ждут на наших шоу двух людей — Филиппа и Диму [Билана]. Так сложилась жизнь, что есть трудности. Я с ними вместе их переживаю и прохожу. Восьмые сутки почти без сна, если честно! На волевых.

— То есть на турнире шоу-программ Плющенко не ждать?

— Нет, он докатывает шоу и, думаю, лечится.

Александра Трусова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— А Трусову? Вы же главный сторонник ее возвращения.

— Я очень хочу, чтобы Трусова выступила на турнире шоу-программ. И Муравьева. Мне кажется, будет нечто очень интересное.

— А капитаном на Кубке Первого канала вы не хотите стать?

— На самом деле, я люблю оставаться за кадром, моя основная функция — креатив и коммерция. Давайте я буду делать шоу? Но — я бы пару раз прокомментировала соревнования. Это было бы интересно — свое мнение высказать. Я ведь разбираюсь во всех прыжках, вращениях, дорожках.

— С Татьяной Анатольевной вместе.

— Да, вот это был бы дуэт! Мы бы дали жару! (Смеется.) Ну если из области фантастики и мечт. Я смотрела сейчас чемпионат России и получала удовольствие. Татьяна Анатольевна — лучшая! Никто с ней не может сравниться. Всегда не в бровь, а в глаз. Живите и радуйтесь, что вас комментирует Тарасова, что вы катаетесь у Мишина и Москвиной, Линичук. Все это — легенды! Сил им и здоровья.

У нас с Татьяной Анатольевной все бы было по правде, никого бы не пожалели — ни старичков, ни детей. Старичков — это я про наших ветеранов! (Смеется.) Которые на турнире шоу-программ выступали, например.

— Заголовок.

— У меня всегда много заголовков. Вы знаете, что мы после последнего интервью взяли Синицыну в шоу?

— В смысле?

— Ну я же сказала, что мне на чемпионате России очень понравилась Синицына. А ее хореограф выложила сторис — мол, раз нравится, возьмите в шоу! Мы пригласили Ксюшу в шоу, и она будет кататься у нас в четырех шоу «Сказки Плющенко» в парке Горького. И туда вход для всех свободный.

У нас и на «Русалочке», если вы заметили, не только сильный состав, но и все прыгают. Евгений перед шоу сказал всем — кто у нас не прыгает, тот в шоу больше не участвует! (Смеется.) И все на премьере старались. У нас все прыгают, кроме меня. Хоть бы кто написал про параллельный тройной аксель Софьи Муравьевой и Софьи Самоделкиной! Такое вообще бывало? Что тогда ждать от прыжкового чемпионата?

Или поддержка Валеры Ангелопола и Саши Трусовой. У меня появилась идея номера с аллегорией — он же дельфин, а она русалка, понимаете? И он как бы влюблен в нее и провожает в мир людей, не зная, вернется ли она. Так что должны быть такие поддержки! Не пара, конечно, как в песне, но поддержка уникальная. Давайте не забывать, что Валера почти одного роста с Сашей. Сантиметров на пять выше. Саша-то высокая девушка!

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Костомаров — герой нашего времени

— С Ариной Ушаковой Валерий тоже теперь не пара.

— Изначально, когда Наталья Владимировна [Линичук] пришла, она сказала мне, что Арине нужен более крупный партнер, а Валере — более тоненькая девочка. Арина около 168 сантиметров. Мы с ней одного роста. Это очень сложно. Она сказала, что Арина классная, но нужен другой партнер, минимум 180 сантиметров. Так что ее идея — чтобы они катались и искали себе партнеров. Тогда пары будут смотреться.

А вообще мы фанаты Натальи Владимировны, она с одиночниками тоже работает вместе с Евгением. На льду творится какая-то магия.

— Реально ли сейчас найти им партнера и партнершу?

— Конечно, можно. Костомаров же катался и олимпийским чемпионом стал.

— Как вам его возвращение?

— Прямо очень мощная история. Мы на связи, Евгений общается с ним. Абсолютная сенсация этого года. Чуть меньше года назад мы разговаривали с Ильей Авербухом, и он мне говорил, что шансы Ромы выжить — несколько процентов. Потом, когда случилась ампутация, мы это знали, но никто, естественно, не говорил. Он стопроцентный герой нашего времени. Я понимаю, насколько у него сейчас высокая популярность. Это история про то, как действительно нет ничего невозможного. Это же первый такой кейс в истории — фигурист, у которого нет рук и ног. Уникальный прецедент.

Знаю, что весь мир им восхищается. Я подписана на иностранные паблики, и видео, как Таня с Ромой катались, облетело весь мир. Когда реально спорт вне границ и выше всего. Он настоящий олимпийский чемпион, спустя столько лет он подчеркнул это звание. И гениальный спортсмен. Какая сила духа, мужество! У меня Саша играл с ним в хоккей год назад, и он сейчас говорит: «Мама, я его вижу, и если бы мне сказали, что у него нет кистей и стоп, я бы ни за что не поверил». Он уже все понимает. Даже детей впечатлило. Я уверена, он должен быть примером для огромного количества людей. Например, которые попали в аварию. Как наш паралимпиец Роман Петушков, единственный в мире шестикратный паралимпийский чемпион — после того как он попал в аварию, он ушел в этот спорт и добился всего. Второе потрясение для меня после Ромы Петушкова — Рома Костомаров.

— То есть в его выходе в шоу вы не видите маркетинга? Что теперь многие захотят на нем «выехать» — встречал такие мнения.

— Абсолютно нет. Браво Илье, что он так это показал. К сожалению, не была на шоу. Но думаю, Ромина мечта была сделать это настолько круто. Он бы это сделал в любом случае, просто они совпали с Ильей. Ну какой маркетинг? Просто сейчас Рома — самый кассовый фигурист России. Когда Миша Галустян выиграл «Ледниковый период», меня спрашивали, кто самый оплачиваемый фигурист. Я думала — Плющенко, Ханю... Оказалось, Галустян, все хотели увидеть его на коньках, он стоил 20 тысяч долларов. У Костомарова другая история, но сейчас он, наверное, самый кассовый! Евгений Плющенко сохраняет позиции, он из мужчин самый высокооплачиваемый, но сейчас на афише достаточно одного Костомарова, больше никого не надо — и пойдут.

— Костомарова переманиваете?

— Ни в коем случае. Во-первых, очень много ребята помогали — Таня [Навка], Илья [Авербух]. Там катается Оксана [Домнина] - великая женщина, которая стоит за этим мужчиной, у них команда. Респект Илье за такую поддержку, и когда они делали шоу в поддержку Романа, то многие относились скептически. А Рома сделал невозможное. Никто никого переманивать не будет, Рома катается в шоу Ильи. И у нас хватает своих собственных звезд. Но если когда-нибудь мы пригласим Рому как приглашенного гостя на день рождения Плющенко... Это было бы здорово.

Самый дорогой фигурист — Роман Костомаров. Самая дорогая фигуристка планеты Земля — Александра Трусова. И это справедливо. Что еще вам сказать? Отпустите меня уже домой, я очень устала. У меня параллельно идут три шоу, еще и все эти последние события вокруг... Честно, держусь на волевых.