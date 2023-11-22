«Прихожу к мысли, что на международной арене уже не выступлю». Фигурист Савосин пропустил год, но теперь в числе лучших

Интервью с самым стабильным российским одиночником.

Роман Савосин провел яркую юниорскую карьеру. Дважды становился призером первенства России, регулярно заезжал в призы на этапах «Гран-при», а главное — завоевал серебро на ЮЧМ. Однако старт взрослой карьеры не задался. Неудачные выступления, травмы и пропуски соревнований. Когда Савосин приостановил карьеру в прошлом году, многие подумали, что это конец. Однако Роман съездил в Казахстан, где поработал тренером, собрался с мыслями и подготовился к этому сезону так, что можно только поаплодировать. Сейчас Савосин самый стабильный фигурист страны. Если у других одиночников случаются яркие прокаты, но бывают и неудачные дни, то Роман выдерживает высокий уровень. В большом интервью «СЭ» Савосин рассказал, как преобразился во время паузы, сравнил уровень российских турниров и международных соревнований, а также поделился своим мнением об игре хоккейного ЦСКА.

Стараюсь теперь проще относиться к результатам и получать удовольствие от процесса

— После соревнований прошло немного времени. Удалось посмотреть на их итоги свежим взглядом?

— Пока разве что усталость ощущаю. Больше пока ничего, новых эмоций нет. Есть общая радость. Здорово, что смог показать такие результаты. Буду теперь стремиться не отступать.

— За счет чего удалось совершить прорыв в этом сезоне?

— Как я уже рассказывал, в прошлом году брал на год перерыв. Ездил работать в Казахстан тренером, проводил там мастер-классы. Это сказалось на моем настрое, подходе к стартам этого года. Я эту паузу осознанно делал, понимал, зачем это мне нужно. И, как вижу, не ошибся, перезагрузился головой и с новыми силами начал тренироваться.-

— То есть зарядились даже не физически, а скорее ментально?

— Думаю, что так, психологический фактор играл большую роль. У меня в принципе вся работа строится на психологии, особенно на соревнованиях. Самое главное — перебороть свои мысли.

— Многие спортсмены говорят, что, когда начинают тренировать, переосмысливают и свой собственный тренировочный процесс. В вашем случае была такая же история?

— Я раньше об этом даже не задумывался, но сейчас размышлял вместе с вами и, пожалуй, соглашусь. Думаю, что этот фактор также имел место, появилась новая оптика.

— Если говорить начистоту, когда брали соревновательную паузу, мысли завершить карьеру посещали?

— Бывало, что посещали, задумывался об этом, конечно. Но, скажем так, не сильно много об этом думал, понимал, что еще хочу кататься, тянет на лед. Хочется выступать, поэтому достаточно быстро я решил возобновить подготовку к следующему сезону.

— Основная мотивация — это самореализация? Столько сил потратили, но результата так и не достигли.

— Скорее всего, так. Я с детства в фигурном катании, понимал и видел, сколько сил потратил до этой паузы, и, по сути, больших побед не было. Поэтому хотелось как-то конвертировать вложенные в себя инвестиции, если так можно сказать. Показать себя, то, на что я способен. Хотя бы для самого себя проверить свои силы.

— Чем в деталях ваш текущий подход в работе отличается от того, что был ранее?

— Я бы сказал, что кардинально отличается. Полностью иной подход. Сейчас я стараюсь прежде всего проще относиться и к тренировочному процессу, и к соревнованиям. Если что-то не получается — много на этот счет не рефлексирую. Отношусь проще и стараюсь получить удовольствие от соревнований.

— Где грань между необходимой собранностью и отстраненным фатализмом?

— Ее каждый постоянно ищет для себя сам. Это очень тонкий момент, который надо постоянно контролировать. Стараюсь держать себя в тонусе.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По многим параметрам российские старты сейчас даже выше уровнем, чем международные

— В России в мужском одиночном катании очень плотная конкуренция и непредсказуемость — каждый может обыграть каждого. Интересно соревноваться в таких условиях?

— Интересно, хотя я стараюсь особо не думать, кто как выступил. Понятно, что, когда не выступаю, слежу за соревнованиями, но на моих собственных стартах стараюсь об этом не думать и лишние мысли из головы выкидывать. Задача — настроиться нужным образом и откатать две программы. В первую очередь важны собственные прокаты, а дальше уже, как выступят соперники и как их оценят, от тебя не зависит.

— И все же сразу после проката вы пошутили, что вам никогда не везет с жеребьевкой на «Гран-при» и Кубках России — попадаются сильные конкуренты. То есть все-таки хочется побеждать?

— Разумеется, а как иначе? Видишь стартовые листы и прикидываешь, кто в какой форме сейчас, на что рассчитывают люди. Но когда уже приехал на сам старт, лучше все эти мысли из головы выкидывать и настраиваться на собственный прокат.

— При этом бывают истории как в Казани, когда мало кто ожидал фурора от Владислава Дикиджи, а он взял и всех обыграл.

— Я верил в него. Видел, что Влад в неплохой форме. Он очень уверенные прыжки выкладывал у себя в соцсетях, так что я понимал, что ему под силу здорово проехаться в Казани.

— И все же конвертация прыжков в соцсетях и в прокате далеко не всегда имеет место быть...

— Тут соглашусь, далеко не всегда прыжки из постов в соцсетях переходят в живые прокаты. Ведь одно дело даже прыгнуть на тренировке после отдыха, да еще, может, не с первой попытки, и совсем другое — в программе, при зрителях, когда давит соревновательный нерв. Есть даже такие ребята, которых называют «тик-ток-чемпионы». Но Влад не из них...

— То есть подшучиваете так над некоторыми фигуристами-блогерами? Дикиджи как раз ведь много уделяет внимания соцсетям.

— Лично я не подшучиваю ни над кем, чтобы не обидеть. Но такое расхожее выражение существует.

— Как в целом оцените уровень соревнований на этапах российской серии «Гран-при»? Вы ведь смотрите на них свежим взглядом.

— Хочу отметить, что все на очень высоком уровне. Много зрителей, теплая публика, принимают очень здорово. Такие замечательные ощущения после первых двух этапов, тем более что это все в сочетании с моим хорошим выступлением, что в Уфе, что здесь.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Взрослую серию «Гран-при» от ISU вы успели застать до отстранения россиян?

— Я был на одном этапе в Америке. Но у меня тогда были сложности, я катался после травмы. Так что рассчитывать было не на что...

— Тогда, если оценивать по общему уровню организации, конкуренции, атмосфере, насколько уровень российского «Гран-при» пытается дотянуться до международного?

— Я бы так сказал: наши старты не пытаются дотянуться, они вполне себе вровень с международными соревнованиями, а, на мой взгляд, по многим моментам даже и выше. Ничем не хуже точно, возможно, и лучше, особенно что касается зрителей, публики. У нас намного более эмоциональные болельщики, понимающие тонкости фигурного катания, которые плотно следят за этим видом спорта.

— Неужели в Америке совсем нет интереса к фигурному катанию? Не так давно Елена Чайковская заявила, что на прокатах Ильи Малинина было 483 зрителя, но это ведь явно не так.

— Я смотрел трансляцию прокатов Малинина, но сколько там зрителей, конечно, не считал. Наверное, их было больше, внимания, честно, не обращал.

— То есть лично вам по ощущениям приятнее было кататься в Уфе и Самаре, нежели в Лас-Вегасе?

— Лас-Вегас — великолепный город, с удовольствием еще раз туда бы съездил. Посмотрел бы на их новый концертный зал — шар. Но если оценивать именно соревнования, то тут все очевидно. Однозначно приятнее было кататься в России, но тут вот какой момент есть субъективный. В Америке я откатался ужасно, а здесь проехался хорошо. Это влияет как на мои собственные впечатления, ощущения, воспоминания, так и на публику, которая кардинально иным образом реагирует на твое выступление.

— В Вегасе легко забыться после плохого проката: вариантов развлечь себя — тысячи...

— Так я в плохом настроении был только на катке. При выходе с катка все было замечательно.

— Были в казино?

— А там ведь невозможно избежать визита в казино. У нас казино было прямо в отеле. И казино, и торговый центр, и каток — все под одной крышей.

— Пробовали сыграть?

— Лично я — нет, а вот Дима Алиев, если не ошибаюсь, поставил тогда доллар забавы ради, закинул в автомат.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Внутри России сейчас есть все возможности, чтобы себя показать

— Какой настрой перед чемпионатом России?

— Сейчас хочется в первую очередь немножко перевести дух после Самары и дальше спокойно готовиться. Никаких ожиданий, просто хочется выйти и показать две хорошие программы, получить удовольствие и порадовать публику. И все на этом. А если получится выступить от души, то там и результат, я уверен, придет.

— Каких-то лидеров для себя отметите, главных конкурентов?

— При текущих раскладах таблица будет плотная, большая конкуренция ожидается. Можно оказаться на разных местах. Все непредсказуемо.

— Насколько для вас важен фактор возвращения на международную арену?

— Лично для меня вопрос возвращения на международные старты вообще неважен. Я, наверное, даже прихожу постепенно к мысли, что могу никогда больше на международной арене не выступить, но по этому поводу я и не особо переживаю. Когда я возобновил свою карьеру, старался не думать вообще о результатах, местах, которые я занимаю. А просто получать удовольствие от соревнований и делать свое дело. Очень соскучился по соревновательной атмосфере, адреналину.

— То есть для вас важнее общение со зрителями через прокаты, нежели спортивные достижения?

— Причем скорее ощущения после самого выступления. Когда выходишь со льда и понимаешь, что это было круто.

— Если вы и правда проведете остаток карьеры только внутри России, разве получится полностью в таком случае самореализоваться?

— На мой взгляд, вполне. У нас турниры хорошего уровня, серьезные соперники, а значит, и все возможности себя показать.

— Постойте, но разве будут российские старты ставить в один ряд с международными достижениями?

— За рубежом — точно нет, это понятно всем. А в России мы должны уважительно относиться к своим стартам, чтобы поднимать интерес к соревнованиям, сохранять мотивацию спортсменов.

Выступать за другую страну — не мой путь, но к тем, кто его выбрал, отношусь с пониманием

— Сами следите за международными стартами?

— Слежу за результатами, смотрю по возможности.

— С какими эмоциями смотрите трансляции?

— Обычные эмоции, так же как и на российских соревнованиях. С интересом, особенно когда выступают сильные фигуристы или те, кого я лично знаю.

— Нет никакой обиды? Или же отстраненность?

— Обиды точно никакой вообще. Просто смотрю как обычный старт. Есть турниры за пределами России, есть внутри России. Существует вполне понятное разделение, но для меня интересны как наши старты, так и зарубежные.

— Кто-то персонально импонирует за рубежом?

— Адам Сяо Хим Фа просто великолепен. Поразил меня в этом году, программы прекрасные, прыжки невероятные. Идеальное сочетание катания и техники, все очень здорово.

— Адам пока переигрывает Илью Малинина. На ваш взгляд, это объективно?

— Вполне по делу. Они встретились лицом к лицу во Франции, и там Сяо Хим Фа был чуть-чуть, но сильнее. Это был справедливый итог.

— Потому что француз — более комплексный фигурист, а Илья скорее односторонний?

— Я не стал бы бросаться так штампами и говорить, что Малинин односторонне развитый. У всех есть свои преимущества, сильные и слабые стороны. Сильная сторона Ильи — это техника, само собой. Но он постепенно прибавляет и в компонентах. Другое дело, что если мы говорим в сравнении, то на том же этапе во Франции Адам был заметно лучше по совокупности катания и техники.

— Для вас лично какая сторона фигурного катания важнее — творческая или техническая?

— Оба момента важны. Больше внимания всегда уделяешь технике, приходится так делать, поскольку это основные баллы проката, от которых зависят, давайте говорить откровенно, и компоненты. Но стараюсь следить и за артистизмом, эмоциями в программе. В программе должно быть все продуманно и сделано на высшем уровне. Не только прыжки, но и дорожка шагов, вращения, переходы, заходы на элементы, творческие моменты. Важно общее впечатление от проката, нужно убедить судью, что ты сегодня был хорош.

— На международных стартах есть спортсмены, которые даже сохранили российский паспорт, продолжают жить и тренироваться в России, но при этом формально выступают за другую страну и так обходят санкции. Об этом варианте развития карьеры не думали?

— Выступать за другую страну — не мой путь. Даже не думал об этом, меня полностью устраивают соревнования внутри России.

— А как относитесь тогда к тем, кто сменил спортивное гражданство?

— У меня много друзей выступает за другие сборные. Тренируются у нас, но ездят на соревнования под другим флагом. Отношусь с пониманием, это их выбор. Но не мой, у всех свой путь. Слежу за ними, поддерживаю. Еще одна мотивация включать трансляции, смотреть за международными стартами.

Не согласен, что ЦСКА исчерпал себя, — это уровень КХЛ заметно вырос

— Вы хоккейный болельщик — даже на интервью пришли в толстовке ЦСКА. Откуда такой интерес?

— Начал болеть за ЦСКА с четырех лет, потому что начал кататься на старой арене армейцев. Так что всю свою жизнь я красно-синий. На хоккей впервые попал в семь лет. И на хоккей ходил, и на футбол ходил, бывал и на баскетболе, но все-таки душа лежала больше к хоккею, зацепил меня этот вид спорта не на шутку. С огромным удовольствием посещал игры, абонемент покупал несколько сезонов, когда нет возможности часто ходить, билеты на отдельные матчи покупаю. Вот прямо перед вылетом в Самару в среду ходил на игру с «Амуром». Так что много лет за один клуб.

— При этом детские воспоминания как болельщика наверняка не самые приятные — это ведь были не самые простые годы в истории ЦСКА...

— Для хоккейного ЦСКА были тяжелые времена. И в плей-офф не попадали из сезона в сезон, и «Амуру» проигрывали 0:8... Много чего было, и приятного мало. Но я не переставал верить в команду, следил каждый сезон. И вот теперь клуб — один из самых титулованных наравне с «Ак Барсом». Три Кубка Гагарина и два подряд — это серьезно. Будем надеяться, что скоро будет и четвертый.

— Ключевая заслуга в преображении клуба за Сергеем Федоровым и его командой?

— Его роль очевидна, но не стоит забывать и про Игоря Никитина, и про Дмитрия Квартальнова. Их база сохраняется, как в плане состава, так и общей стратегии клуба, его движения. Сергей Федоров грамотно сохранил и приумножил их наследие, использовал их наработки.

— До этого, получается, Никитин с Квартальновым доводили команду почти до конца, но не хватало последнего шага, который смог сделать Федоров?

— Сергей Викторович сделал последний щелчок, с которым мы выиграли два Кубка Гагарина, но все-таки Никитин тоже выиграл один кубок. К сожалению, потом, в следующем финале, не получилось, уступили «Авангарду». Обидно, что с Дмитрием Квартальновым не удалось выиграть. Этот человек очень многое сделал для команды. Абсолютно точно заслужил стать чемпионом, и именно с ЦСКА.

— Вам импонировал стиль его работы?

— Он полностью вовлечен в игру, как по стилю игры его команды, так и по поведению на площадке. Не скрывает человек эмоций, и это подкупает. Следил за ним и в «Ак Барсе», и сейчас смотрю за его минским «Динамо». Видно, что у команд много общего.

— Сейчас ЦСКА в кризисе. Вы с этим согласны?

— Абсолютно не согласен. Тут скорее дело в том, что общий уровень КХЛ вырос и сейчас многие команды подтянулись, конкуренция невероятная. Посмотрите на «Спартак» и «Ладу», кто ждал от них таких выступлений? Проходных команд не осталось в лиге, каждый матч нужно играть в полную силу. Поэтому и такого невероятного результата с длинными победными сериями, как в прошлых сезонах, уже нет. Но плей-офф все покажет.

Видно, что ЦСКА многие команды превосходит по уровню, так что, вполне вероятно, на свой максимум Федоров выведет коллектив к весне. Хотя просто не будет, нас ждет самый интересный плей-офф в истории лиги, ведь он будет перекрестным. Стоит ожидать неожиданного финалиста, возможно, будет даже такая команда, которая никогда до высоких стадий плей-офф не доходила.

— Верите в третий подряд кубок для Федорова?

— Я лично верю. Непреодолимых препятствий для этого нет.

— Ставка на Ивана Федотова сыграла?

— Много критики, конечно, порой и объективной. Человек год пропустил... Сыграл, конечно, пару матчей на службе, но это все совсем не то. Но я уверен, что это сильный и талантливый человек, он еще наберет свою форму, ему просто нужно играть, он реально давно не играл. Так что нужно немного подождать. Федоров еще в начале сезона говорил, что Федотов в декабре должен вернуть прежние кондиции. Осталось ждать немного, так что посмотрим.

— Лично знакомы с Сергеем Викторовичем или командой?

— Пока не довелось пообщаться.

Роман Савосин

Родился 4 декабря 1999 года в Москве.

Достижения: вице-чемпион мира среди юниоров, серебряный и бронзовый призер первенства России среди юниоров, призер и победитель этапов юниорской серии «Гран-при» от ISU, победитель Tallin Trophy, участник крупных международных соревнований, призер и победитель всероссийских соревнований, включая этапы серии «Гран-при России».

Тренеры: Алексей Четверухин, Анастасия Казакова.

Бывшие тренеры: Андрей Хекало.