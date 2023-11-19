Сакомото продолжает доминировать, а француз Аймо восхищается Валиевой. Чем запомнится этап «Гран-при» в Финляндии?

Самый близкий к России во всех смыслах турнир ISU.

Пока в России взгляды фанатов фигурного катания устремлены в Самару, на мировой арене выходные внимание забирает небольшой город Эспоо — пригород Хельсинки. Там проходит пятый этап серии «Гран-при» от ISU. Так как в России турниры брали недельную паузу расписание состыковались в графике.

Единственное что до сих пор их различает — это график соревнований. По стандартам Международного союза конькобежцев короткие программы катают в пятницу, произвольные оставляют на субботу, а воскресенье — день произвольных. Поэтому если на берегах Волги еще предстоит выявить сильнейших, то в стране Суоми призовые места уже распределены. Больших сюрпризов не случилось, но это не значит, что там было не за чем следить.

Петербуржец Володин победил с немецкой партнершей

Ранее, когда Хельсинки или Эспоо появлялись на карте соревнований ISU, — это был настоящий подарок для российских болельщиков, особенно для жителей Санкт-Петербурга. Пара часов на скоростном поезде или пять-шесть на автобусе — и можно приобщиться. Но с осени прошлого года наземная граница на въезд в Евросоюз из России закрыта. А с недавних пор ходят разговоры и о том, чтобы закрыть обратный путь. Поэтому если даже у вас есть шенгенская виза непреодолимое желание посмотреть на соревнования, то без туристических хитростей (и приличных запасов наличных) до Эспоо Метро Арены не добраться.

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Фото Reuters

А когда те, кто все-таки добрался, видят невзрачный серый каток в довольно тоскливом городке, то понимают откуда берутся мрачные шутки о ментальных проблемах финнов. Вполне возможно об этом думал в Эспоо и Никита Володин. Петербуржец сменил спортивное гражданство в прошлом году, когда отчаялся найти себе достойную партнершу в России и поехал в Германию, где начал выступать с Минервой Фабьен Хазе. Текущий сезон для них первый совместный полноценный и дуэт сразу же начинает с позиции силы, победив в Финляндии.

Аймо назвал невероятным олимпийское «Болеро» Валиевой

Если Никита тренируется и живет в Европе вместе с новой партнершей, то вот венгерский дуэт Мария Павлова/Алексей Святченко работает в команде Федора Климова в Сочи. Поэтому для ребят логистика в последние два года по понятным причинам всегда была непростой историей, а сейчас, если наземные границы перекроют окончательно, и вовсе станет напряженной. Тем не менее, дуэту удается, несмотря на все трудности, показывать высокие результаты — в Эспоо они третьи. А вот экс-россиянин Павел Ковалев со своей французской супругой и партнершей Камиллой на этот раз только пятый. Кстати, о ее российской тезке Камиле. Ее неожиданно вспомнил французский одиночник Кевин Аймо, когда его спросили про короткую программу одиночника под «Болеро». И Аймо выдал нетипичный ответ.

Кевин Аймо. Фото USA Today Sports

«Это прозвучит для кого-то неожиданно сейчас, но у Камилы Валиевой тоже была прекрасная, просто невероятная олимпийская программа под «Болеро», — цитирует Кевина портал sports.ru. Кевин на этапе «Гран-при» стал третьим, а победу разыграли между собой японцы Шун Сато и Као Миура — успех праздновал последний. Еще один выходец из России, выступающий за Германию Никита Старостин — седьмой. Он меньше чем на балл опередил украинца Ивана Шмуратко. Откровенно провальным вышел турнир для «российских» венгров Мария Игнатьева/Даниил Семко в танцах на льду — они на последнем десятом месте, а победу уверенно забрали Мэдисон Чок/Эван Бейтс. У девушек бывших представительниц России или стран СНГ не было, поэтому все взоры на текущей лидера женского одиночного Каори Сакомото. Сакомото без особых проблем вновь победила, и теперь готовится к финалу «Гран-при».

Сакомото обыграла соотечественницу с четверным прыжком

Именно Япония и конкретно Каори — главные бенефициары текущих ограничений в адрес российского фигурного катания. Карьера талантливой, но не самой стабильной спортсменки получила второй, если не третий импульс после отстранения россиян. Теперь у Сакомото есть два «золота» ЧМ, победа на командном чемпионате мира, чемпионате четырех континентов, две медали (личная и командная) на Олимпиаде... Без наград она уходила только с одного турнира высшего класса — финала «Гран-при». И есть ощущение что в этом сезоне в Пекине она должна наконец-то исправить и эту несправедливость. А там кто знает, может в 2026 году Каори оформит вслед за Алиной Загитовой и карьерный Большой шлем. Ведь видимых конкуренток у нее не появилось.

Каори Сакамото. Фото Reuters

Сакомото, если и проигрывает, то только сама себе. Так случилось год назад в финале «Гран-при», когда японка сенсационно осталась на пятой позиции. Стоит ей не разваливать программу до конца, как победы словно сами к ней приходят. Не нужно даже и думать про элементы ультра-си. Хотя ее соперницы, к их чести, пытаются. Например, соотечественница Каори Рион Сумийоси вновь пробует четверной тулуп. Ранее 20-летняя одиночница уже приземляла чисто этот прыжок на «Гран-при» в Финляндии, подвергнув в шок как зрителей, так, наверное, и саму себя. В этот раз элемент не удался, но Сумийоси здорово справилась с остальной программой и заслуженно стала второй. На третьем — американка Эмбер Гленн, чью карьеру также не раз хоронили. Но она продолжала кататься, словно ожидая какого-то уникального шанса. И вот когда побеждать, если не сейчас?

Grand Prix Espoo в Эспоо (Финляндия)

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 205,21

2. Рион Сумийоси (Япония) — 190,21

3. Эмбер Гленн (США) — 185,39

Мужчины

1. Као Миура (Япония) — 274,56

2. Шун Сато (Япония) — 273,34

3. Кевин Аймо (Франция) — 250,03

Пары

1. Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин (Германия) — 192,72

2. Сара Конти / Никколо Мачии (Италия) — 188,60

3. Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) — 186,19

Танцы

1. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) — 209,46

2. Лоранс Фурнье-Бодри / Николай Соренсен (Канада) — 206,32

3. Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 195,80