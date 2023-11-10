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Сегодня, 12:00

ЦСКА проиграл три матча подряд на своем льду. Что случилось с чемпионом?

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Голкипер ЦСКА Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В клубе не называют точных причин, но они есть.

Никаких улучшений. Игра ЦСКА печальна, команда впервые в сезоне проиграла три матча подряд, но что самое печальное - на своем льду. Хотя, конечно, обманываю. Не это самое грустное.

Армейцы уступили «Ладе», «Трактору» и «Авангарду» совершенно по делу. Нет никаких отговорок типа «устали», «сложный календарь«, «самые серьезные соперники«. Армейский клуб сам себя позиционирует претендентом на Кубок Гагарина, так что не имоворить о том, что к ним приезжали сильные клубы. Да они и не говорят, кстати.

Но и непонятно, понимают ли игроки и тренерский штаб, в чем корень проблем. Есть стойкое ощущение, что для Сергея Федорова и его игроков все происходящее кажется тайной. Я внимательно слушаю тренера на пресс-конференциях, разговариваю с хоккеистами и никто не называет главной причины.

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Федоров все твердит о том, что проблемы команды ему предельно понятны, но называть он их не будет, а лучше оставит такое в раздевалке. Однако знаю, что там он говорит абсолютно то, что рассказывает и прессе. Мол, надо прекращать допускать индивидуальные ошибки, быть сконцентрированными, стараться. По-своему пытается поднять дух, но все уходит в пустоту.

Были серьезные разговоры в раздевалке после игры с «Ладой», но все закончилось чудовищным поражение от «Трактора», челябинцы в этом сезоне не брали очки столь легко. Затем было новое собрание, но и «Авангард» издевался над ЦСКА, словно встречался со своим фарм-клубом. Две шайбы в меньшинстве, четкий контроль над ситуацией. Счет указывает на борьбу, но никакой борьбы не было.

Тренеры ЦСКА Сергей Федоров и Александр Попов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все чаще и чаще возникает вопрос — может ли что-то Сергей Федоров? На пресс-конференциях он выдерживает длинные паузы, обдумывает каждую фразу, но в его словах нет оптимизма. Иногда тренеры говорят о проигранных матчах, о поражениях, прекрасно осознавая, что нужно поправить к следующей игре. Послушав Федорова, не хочется приходить на следующий матч.

Слышал, что об отставке Сергея Федорова речи не идет. В клубе наблюдают, что будет дальше, но никакого запасного варианта не продумывают. Отчасти из-за веры в тренера, отчасти из-за того, что найти другого специалиста сейчас просто нереально. По понятным причинам в клуб сейчас невозможно пригласить никакого иностранца, этот вопрос даже не обсуждается. А на российском рынке звенящая пустота. Только Илья Воробьев, который то ли в Канаде, то ли в Европе. Остается верить в Федорова.

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Но можно ли назвать причины кризиса армейского клуба, наблюдая со стороны? Одной точно нет. Есть множество более или менее крупных, которые в совокупности создают большую сложность. Уже несколько раз мы говорили, что стабильность состава ЦСКА — это серьезная проблема. Для кого-то, может быть, козырь, но не для команды, котораявзяла последние два Кубка Гагарина. Надо кого-то менять, даже уже в ЦСКА над этим стали задумываться, но возникают разные сложности. А получится ли взять серьезную компенсацию, какие гарантии, а кого менять, всех же жалко.

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Есть и еще один фактор. Вратарь Иван Федотов пока, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Правда, это же было прогнозируемо, непонятно, зачем в клубе вообще боролись за голкипера, который поссорил нас с ИИХФ. Но потом объяснили, что до декабря не будут предъявлять претензий к вратарю, чтобы он вошел в ритм. Впереди еще целый месяц, так что, видимо, и в клубе будут терпеть до декабря. Но ведь не спасает и Александр Шарыченков, а молодому Дмитрию Гамзину (у него лучший процент и нет поражений) пока не доверяют.

Вот, собственно, мы и назвали маленькие причины неудачного выступления клуба. Надо что-то менять, но за что взяться в первую очередь, никто не понимает даже внутри клуба.

Иван Федотов
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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