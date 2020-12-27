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Хватит осуждать и жалеть Щербакову! Спорт не терпит жалости и сантиментов

Авторы:

Рустам Имамов
Дмитрий Кузнецов
Сегодня, 15:50
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Анна рисковала собой, но в этом риске и есть вся суть профессионального спорта.

На чемпионате России в женском одиночном катании победила Анна Щербакова. Она боролась на этом турнире не только и даже не столько с мощными соперницами, а скорее с самой собой и своим здоровьем. За полтора месяца до старта ЧР в Челябинске Щербакова слегла с двусторонней пневмонией, и даже ее родители не верили, что она выступит на турнире. Но Анна заявила, что не может пропустить чемпионат России и выступит на нем при любых обстоятельствах. Многие сейчас осуждают браваду Щербаковой и недоумевают, как ее допустили до старта, несмотря на высокую температуру. При этом забывают, что профессиональный спорт несовместим с трепетным отношением к своему здоровью.

26&nbsp;декабря. Челябинск. Анна Щербакова, Даниил Глейхенгауз и&nbsp;Этери Тутберидзе.Щербакова и Тутберидзе — гладиаторы! Они и коронавирус сделали этот чемпионат России историческим

Щербакова выступала с температурой — есть мнение, что она рисковала

«В пятницу вечером, перед выходом на шестиминутную разминку короткой программы, температура Аниного тела составляла +38 градусов. Она всегда у нее повышается до этой отметки в конце дня, а перед выходом на лед случился самый пик. Тогда ей вновь порекомендовали сняться», — пишет журналист «Р-Спорта» Анатолий Самохвалов о состоянии Щербаковой, ссылаясь на ее маму Юлию.

Все тесты на коронавирус у Анны были отрицательными, но тем не менее она чуть ли не тяжелее всех пережила заболевание среди членов сборной России. Даже по телетрансляции было видно, с каким трудом ей даются прокаты. После короткой программы она еле находила в себе силы, чтобы просто дышать.

После этого выходить на лед с произвольной, в которой запланированы два четверных, — грандиозный риск. «Это может сказаться на здоровье и на иммунитете, — оценил случившееся в интервью «СЭ» бывший врач сборной России по легкой атлетике Фарид Хамидуллин. — На моей практике были случаи, когда спортсмены выигрывали чемпионаты мира с температурой 38. Но это неправильно с точки зрения здоровья спортсмена, в любой момент возможны осложнения. Могут быть последствия. Это может серьезно отразиться на опорно-двигательном аппарате, на мышцах, на суставах».

Хамидуллин считает, что в будущем у Щербаковой есть риск потерять в форме — она довела свой организм до серьезного истощения. Более длительное восстановление после нагрузки во время температуры сильно бьет по суставам, и если у нее были какие-то старые травмы опорно-двигательного аппарата, то они обязательно скажутся на соединительных тканях. «Кто-то может проскочить, а кто-то и вылететь из спорта совсем — такие случаи тоже были», — отмечает врач.

26&nbsp;декабря. Челябинск. Анна Щербакова.Щербакова после пневмонии в третий раз выиграла золото. Туктамышева — только седьмая

Анна чуть не завершила карьеру три года назад — тогда в возвращение не верил никто

Травмы у Щербаковой действительно были. Всего три года назад Анна была в шаге от завершения карьеры. Щербакова первой в группе Этери Тутберидзе стала разучивать четверные, и у нее начали получаться квады раньше Трусовой. Она еще весной 2017-го уверенно исполняла четверной тулуп, но одна из тренировок едва не закончилась трагедией. Как затем признавались родители Щербаковой, они боялись, что их дочка не то что на лед не выйдет — под вопросом было, сможет ли она спокойно ходить.

Неудачное падение с четверного — и почти шесть месяцев травмированная нога находилась в гипсе. Когда его сняли, проблемы не закончились. Девочка долго хромала, нога практически не гнулась. Такие повреждения в 13 лет могут сделать человека инвалидом на всю жизнь. Но даже в этот момент у самой Щербаковой не было ни тени сомнения, что она восстановится и будет побеждать. Анна смогла убедить и своих родителей, которые поверили в любовь своей дочери к спорту и разрешили ей продолжить тренировки, как только это стало возможным.

Уже спустя месяц после выхода на лед она снова тренировала четверные, прекрасно понимая, что каждая попытка исполнения сложного прыжка — риск рецидива. Близкие фигуристки рассказывали, что последствия этой травмы частой ей аукались, но не было ни мгновения, когда из-за боли в ноге она сомневалась в правильности своего решения продолжить карьеру. Поэтому преодоление и работа через боль в случае с Щербаковой — это история не только про этот сезон, а практически про всю ее карьеру. Люди, которые хорошо знают Анну, уверяют, что другого выбора, кроме как выступать без оглядки на здоровье, она для себя не представляла.

26&nbsp;декабря. Челябинск. Анна Щербакова.

Щербакова принимала решение выходить на лед сама — ее отговаривали

К ее выбору можно относиться по-разному, но вот осуждать и жалеть фигуристку точно не стоит. Большой спорт, а тем более фигурное катание — это точно не разговор про заботу о своем здоровье, и сентиментальности в нем места нет. Уинстон Черчилль сравнивал спортивные состязания с военными действиями. И у Щербаковой, как у солдата, не было выбора, кроме как выходить на лед при любых обстоятельствах. Тем более что никаких законов Щербакова формально своим выступлением не нарушала и имела полное право выступать в Челябинске. Об этом «СЭ» рассказал президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

«Щербакова давно болела коронавирусом, — заявил Горшков. — Пневмония — это последствие. Сейчас тесты отрицательные, но температура — это, видимо, такая вот реакция организма. Ситуация находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне».

На чемпионате России в Челябинске действовали строгие антикоронавирусные правила, и на входе в арену у всех новоприбывших проверяли температуру. Процедура, конечно, формальная — все население России уже привыкло к ней, и наверняка среди вас есть люди, которые с температурой проходили в условное кафе. Тем не менее даже формально ситуацию объяснить можно: если температура повышается до 38 градусов вечером, то это просто не фиксируется. Анна прибывает на арену утром, когда температура у нее после сна нормальная. Повышалась она уже под воздействием нагрузок. Как поделился с «СЭ» источник из оргкомитета, процедура измерения температуры прямо перед выходом на лед нигде не прописана, и она производилась по желанию самих фигуристов.

Поэтому по закону остановить Щербакову непосредственно перед прокатом никто не мог, а отбирать у Анны мечту во имя благих намерений — этого вы требуете от ФФККР и медицинского штаба? К тому же, насколько нам известно, сниматься ей предлагали все — и Этери Тутберидзе, и ФФКР, и даже родители. Итоговое решение идти на произвольную и делать четверной лутц принимала сама Анна — и имела на это полное право. В конце концов, это ее жизнь, и ей самой оценивать риски. Щербакова поставила на одну чашу весов риск смотреть со стороны на борьбу Камилы Валиевой и Александры Трусовой, а на другую чашу — риск завершить со спортом насовсем. Правильного выбора здесь нет, но если цель — победа на Олимпиаде, то путь к ней никогда не бывает усыпан розами.

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