Хватит осуждать и жалеть Щербакову! Спорт не терпит жалости и сантиментов

Анна рисковала собой, но в этом риске и есть вся суть профессионального спорта.

На чемпионате России в женском одиночном катании победила Анна Щербакова. Она боролась на этом турнире не только и даже не столько с мощными соперницами, а скорее с самой собой и своим здоровьем. За полтора месяца до старта ЧР в Челябинске Щербакова слегла с двусторонней пневмонией, и даже ее родители не верили, что она выступит на турнире. Но Анна заявила, что не может пропустить чемпионат России и выступит на нем при любых обстоятельствах. Многие сейчас осуждают браваду Щербаковой и недоумевают, как ее допустили до старта, несмотря на высокую температуру. При этом забывают, что профессиональный спорт несовместим с трепетным отношением к своему здоровью.

Щербакова выступала с температурой — есть мнение, что она рисковала

«В пятницу вечером, перед выходом на шестиминутную разминку короткой программы, температура Аниного тела составляла +38 градусов. Она всегда у нее повышается до этой отметки в конце дня, а перед выходом на лед случился самый пик. Тогда ей вновь порекомендовали сняться», — пишет журналист «Р-Спорта» Анатолий Самохвалов о состоянии Щербаковой, ссылаясь на ее маму Юлию.

Все тесты на коронавирус у Анны были отрицательными, но тем не менее она чуть ли не тяжелее всех пережила заболевание среди членов сборной России. Даже по телетрансляции было видно, с каким трудом ей даются прокаты. После короткой программы она еле находила в себе силы, чтобы просто дышать.

После этого выходить на лед с произвольной, в которой запланированы два четверных, — грандиозный риск. «Это может сказаться на здоровье и на иммунитете, — оценил случившееся в интервью «СЭ» бывший врач сборной России по легкой атлетике Фарид Хамидуллин. — На моей практике были случаи, когда спортсмены выигрывали чемпионаты мира с температурой 38. Но это неправильно с точки зрения здоровья спортсмена, в любой момент возможны осложнения. Могут быть последствия. Это может серьезно отразиться на опорно-двигательном аппарате, на мышцах, на суставах».

Хамидуллин считает, что в будущем у Щербаковой есть риск потерять в форме — она довела свой организм до серьезного истощения. Более длительное восстановление после нагрузки во время температуры сильно бьет по суставам, и если у нее были какие-то старые травмы опорно-двигательного аппарата, то они обязательно скажутся на соединительных тканях. «Кто-то может проскочить, а кто-то и вылететь из спорта совсем — такие случаи тоже были», — отмечает врач.

Анна чуть не завершила карьеру три года назад — тогда в возвращение не верил никто

Травмы у Щербаковой действительно были. Всего три года назад Анна была в шаге от завершения карьеры. Щербакова первой в группе Этери Тутберидзе стала разучивать четверные, и у нее начали получаться квады раньше Трусовой. Она еще весной 2017-го уверенно исполняла четверной тулуп, но одна из тренировок едва не закончилась трагедией. Как затем признавались родители Щербаковой, они боялись, что их дочка не то что на лед не выйдет — под вопросом было, сможет ли она спокойно ходить.

Неудачное падение с четверного — и почти шесть месяцев травмированная нога находилась в гипсе. Когда его сняли, проблемы не закончились. Девочка долго хромала, нога практически не гнулась. Такие повреждения в 13 лет могут сделать человека инвалидом на всю жизнь. Но даже в этот момент у самой Щербаковой не было ни тени сомнения, что она восстановится и будет побеждать. Анна смогла убедить и своих родителей, которые поверили в любовь своей дочери к спорту и разрешили ей продолжить тренировки, как только это стало возможным.

Уже спустя месяц после выхода на лед она снова тренировала четверные, прекрасно понимая, что каждая попытка исполнения сложного прыжка — риск рецидива. Близкие фигуристки рассказывали, что последствия этой травмы частой ей аукались, но не было ни мгновения, когда из-за боли в ноге она сомневалась в правильности своего решения продолжить карьеру. Поэтому преодоление и работа через боль в случае с Щербаковой — это история не только про этот сезон, а практически про всю ее карьеру. Люди, которые хорошо знают Анну, уверяют, что другого выбора, кроме как выступать без оглядки на здоровье, она для себя не представляла.

Щербакова принимала решение выходить на лед сама — ее отговаривали

К ее выбору можно относиться по-разному, но вот осуждать и жалеть фигуристку точно не стоит. Большой спорт, а тем более фигурное катание — это точно не разговор про заботу о своем здоровье, и сентиментальности в нем места нет. Уинстон Черчилль сравнивал спортивные состязания с военными действиями. И у Щербаковой, как у солдата, не было выбора, кроме как выходить на лед при любых обстоятельствах. Тем более что никаких законов Щербакова формально своим выступлением не нарушала и имела полное право выступать в Челябинске. Об этом «СЭ» рассказал президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

«Щербакова давно болела коронавирусом, — заявил Горшков. — Пневмония — это последствие. Сейчас тесты отрицательные, но температура — это, видимо, такая вот реакция организма. Ситуация находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне».

На чемпионате России в Челябинске действовали строгие антикоронавирусные правила, и на входе в арену у всех новоприбывших проверяли температуру. Процедура, конечно, формальная — все население России уже привыкло к ней, и наверняка среди вас есть люди, которые с температурой проходили в условное кафе. Тем не менее даже формально ситуацию объяснить можно: если температура повышается до 38 градусов вечером, то это просто не фиксируется. Анна прибывает на арену утром, когда температура у нее после сна нормальная. Повышалась она уже под воздействием нагрузок. Как поделился с «СЭ» источник из оргкомитета, процедура измерения температуры прямо перед выходом на лед нигде не прописана, и она производилась по желанию самих фигуристов.

Поэтому по закону остановить Щербакову непосредственно перед прокатом никто не мог, а отбирать у Анны мечту во имя благих намерений — этого вы требуете от ФФККР и медицинского штаба? К тому же, насколько нам известно, сниматься ей предлагали все — и Этери Тутберидзе, и ФФКР, и даже родители. Итоговое решение идти на произвольную и делать четверной лутц принимала сама Анна — и имела на это полное право. В конце концов, это ее жизнь, и ей самой оценивать риски. Щербакова поставила на одну чашу весов риск смотреть со стороны на борьбу Камилы Валиевой и Александры Трусовой, а на другую чашу — риск завершить со спортом насовсем. Правильного выбора здесь нет, но если цель — победа на Олимпиаде, то путь к ней никогда не бывает усыпан розами.