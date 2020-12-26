На чемпионате страны Анна Щербакова удержала лидерство и в произвольной программе, а Александра Трусова зацепилась за бронзу

Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова — 183,79

2. Камила Валиева — 174,02

3. Александра Трусова — 170,61

4. Дарья Усачева — 153,84

5. Майя Хромых — 138,98

6. Ксения Цибинова — 134,72

7. Мария Талалайкина — 133,43

8. Анна Фролова — 133,43

9. Елизавета Нугуманова — 131,37

10. Елизавета Туктамышева — 130,69

Итог

1. Анна Щербакова — 264,10

2. Камила Валиева — 254,01

3. Александра Трусова — 246,37

4. Дарья Усачева — 230,56

5. Майя Хромых — 211,91

6. Елизавета Нугуманова — 204,63

7. Елизавета Туктамышева — 204,25

«Остаться в живых» — наиболее подходящее название турниру среди одиночниц на чемпионате России. Сначала с него снялась чемпионка Европы Алена Косторная, а Евгения Медведева даже не стала подавать заявку на участие — всю осень спортсменку преследовала травма спины и коронавирусная пневмония. Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева тоже переболела незадолго до старта, но выступить все-таки решилась. После проката короткой ей было очень тяжело — недели для восстановления формы после болезни недостаточно. Хуже было только Анне Щербаковой, которая буквально не могла отдышаться после исполнения программы. Поэтому появился вопрос — может быть, спортсменкам лучше сняться, учитывая, что финальным отбором на чемпионат мира и в сборную будет в феврале на финале кубка России? Ведь сейчас есть риск ухудшить свое здоровье и пропустить остаток сезона, а при плохом сценарии — и вовсе закончить карьеру.

Возвращение Трусовой

Но обе девушки вышли на разминку. У Лизы в дополнение к последствиям коронавируса оказалось еще и затейпированное бедро. Видимо, не просто так она на тренировке постоянно держалась за левую ногу. Первой в сильнейшей группе каталась Елизавета Нугуманова, которая впервые в карьере оказалась так высоко после короткой программы. Прокат получился очень нежным, все вращения и дорожка шагов были исполнены на четвертый уровень. Лиза выделяется с хореографической стороны — так что даже жалко, что ей часто не додают во второй оценке. С технической стороны была пара ошибок — двойной лутц вместо тройного и недокрут на тройном риттбергере. 131 балл и второе текущее место — лучший результат Нугумановой на чемпионатах России.

У Елизаветы Туктамышевой получился худший прокат в сезоне, но она сделала все, что могла на данный момент. После проката ее буквально шатало, когда фигуристка надевала чехлы на коньки. Можно только восхищаться Лизой, потому что даже в таком состоянии спортсменка попыталась исполнить два тройных акселя. 130 баллов, конечно, очень мало для такой фигуристки. Если бы отбор в сборную и на чемпионат мира проходил сейчас, Туктамышева бы никуда не попала. Фигуристка проиграла даже Елизавете Нугумановой и Майе Хромых и стала в итоге седьмой. Но так как федерация объявила, что этот старт не будет решающим, то остается одно — восстанавливаться к февральскому финалу кубку России и возвращать себе место в шестерке лучших.

Александра Трусова явно вышла побеждать — причем всего с двумя четверными. Зато это были лутцы. Первый вообще был исполнен идеально, еще и в каскаде с тройным. Потом был четверной, каскад лутц + риттбергер. Саша откатала очень хорошо, хотя и не добрала уровней на вращениях и дорожке шагов. Техника под 100 баллов — отказаться от еще двух четверных оказалось верным решением. 170,61 балл за произвольную. Появился шанс на победу.

Серебро Валиевой

Следующей каталась Камила Валиева — единственным ее препятствием были собственные нервы фигуристки. Четверной тулуп + двойной тулуп был исполнен идеально, второй — хорошо. Остальное тоже было сделано хорошо — все четвертые уровни, прыжки чистые. Камила собралась — и впервые в сезоне выдала чистый прокат произвольной. 174 балла за произвольную. Валиева обходит Трусову на 4 балла за программу.

После двух прекрасных прокатов Трусовой и Валиевой было особенно страшно за Анну Щербакову. Особенно после короткой программы, где она буквально задыхалась, повиснув на Этери Тутберидзе. Но откуда-то фигуристка нашла в себе силы и чисто откатала произвольную. Не просто чисто, а добавила туда и второй четверной. В момент самого проката хотелось только, чтобы Аня доехала до конца. Было уже неважно, что лутц и флип Щербаковой похожи друг на друга, а этого никто не замечает. Остается только надеяться, что трехкратной (теперь!) чемпионки России не пойдет во вред это геройство в плане здоровья. Все-таки пневмония - это не шутка.

Дарья Усачева закрывала соревновательную часть чемпионата России. Откаталась Даша прекрасно, выполнила все прыжки чисто, вращения и дорожки шагов получились на четвертый уровень. Ультра-си у Усачевой нет, поэтому в тройке с такими прокатами Трусовой, Валиевой и Щербаковой она оказаться не могла. Но потенциал у Даши огромный. Усачева четвертая, хотя на секунду на табло закралась ошибка — вместо реальных баллов фигуристки снова показали баллы Анны Щербаковой.

Чемпионат России по фигурному катанию подошел к концу. Но борьба за место в сборной и за путевки на чемпионат мира далека от завершения. На этом турнире не было Алены Косторной и Евгении Медведевой, а Елизавета Туктамышева откаталась не на максимуме из-за последствий болезни. Впереди финал кубка России в Великом Новгороде. И этот старт будет не менее интересным, чем чемпионат страны.