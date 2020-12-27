Ковид едва не отменил турнир, но в итоге сделал борьбу за победу сверхдраматичной.

Все-таки насколько в наше время возросла роль того, через что и как мы получаем информацию. Насколько часто важна сама картинка, а не то, что происходит. Вчерашний вечер в Челябинске был одним из самых красивых для российского фигурного катания за долгие годы. Понятно, были победы в Пхенчхане, Сочи, Сайтаме — но именно не внутрироссийском уровне такого не было очень давно. Вроде бы все было логично, как сказала Ирина Роднина — Щербакова просто показала мастерство.

Но вся история вокруг — слезы Тутберидзе, объятия с родителями, история преодоления пневмонии, удивительное спокойствие 14-летней юниорки, совместное интервью вшестером Тутберидзе, Глейхенгауза, Дудакова с Щербаковой, Валиевой и Усачевой — это все выглядело благодаря куче камер абсолютно исторически уже в сам момент съемки. Бывают исторические события, важность которых понимаешь потом. Но иногда все понятно уже в прямом эфире.

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А вкупе с огненными эмоциями Плющенко и успешным прокатом Трусовой, плотным столкновением трех пар, победой Коляды и медалями Игнатова и Кондратюка историческим получился весь чемпионат России. Не каждый предолимпийский сравнится с прошедшим.

Победа, которых раньше не было

В фигурном катании, где почти нет контакта и где стараются меньше говорить (и о травмах особенно), вообще все истории про преодоление себя немного притупляются. Цинично говорить, что фигурному катанию такие истории с повышенной планкой риска нужны. Но раз они случились, то их надо использовать. В ситуации с Щербаковой все нюансы истории предстали в максимально оголенном, как нерв, виде. Интервью перед чемпионатом со словами «даже не думала сниматься», тяжелое дыхание в микрофоны после короткой программы и нежелание говорить о здоровье на пресс-конференции. Затем тренировка перед произвольной, которую я транслировал в аудиоформате (видео запрещены — права Первого канала).

И буквально в момент, когда все должно было завершиться — переговоры Тутберидзе, Александра Лакерника и Александра Горшкова. А вдруг о снятии? И все-таки участие и победа на фоне слез тренеров. «Хрустальные» тоже плачут. И все это за несколько дней, в рамках одного турнира.

26 декабря. Челябинск. Анна Щербакова. Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Такие истории полезны хотя бы для расширения аудитории до мужчин — чтоб они не дикие драки в октагоне смотрели, а такие, интеллигентные, гладиаторские бои. Хотя по сути то, что делают девушки — это и так чистейший экстрим. Коронавирус и болезни сделали ставки совсем другими — теперь вопрос стоял на грани если не жизни и смерти, то осложнения со здоровьем. И победа Щербаковой моментально превратилась из «обогнала на пару баллов за счет надбавки на таком-то прыжке» в «сделала подвиг», «преодолела себя», «сотворила космос» и так далее. Насчет космоса, такое ощущение, уже Трусовой стоит волноваться за статус «Ракеты».

Кстати, о важности картинки и отображения реальности. Ведь некоторые в пневмонию Ани не верят. Среди таковых большинство — болельщики Трусовой. Это не упрек — справок никто в камеру не показывал, так что хотите — верьте, хотите — нет. Это к тому, насколько сейчас стала важна подача информации. Отмечу, что сама Саша на пресс-конференции слушала Аню с интересом и даже каким-то пиететом. Не видно, чтобы она ей не верила. При этом сама сказала о своей травме — но одной фразой: «Травма есть, но какая, не скажу».

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Вопрос судейства никуда не делся

При этом красивая победа Щербаковой и чистейший прокат Валиевой абсолютно не снимают с повестки дня проблем в судействе, о которых впервые так жестко и недвусмысленно заявил Евгений Плющенко. Что-то плохое говорить о прокате Анны после такого — явно не стоит. Но уверены ли мы, что +4,76 и +4,56 за два первых квада — это оценки только за технику? Нет ли в них и психологической надбавки от судей, которые были под впечатлением героизма Ани? Между Валиевой и Трусовой в итоге 7,7 балла — окей, они набраны в основном по компонентам, но почему Валиева выиграла у Трусовой в технике? В короткой программе — три балла, а в произвольной у Саши лишь на 0,05 балла выше (два квадлутца против двух квадтулупов и лутц+риттбергер против лутца с тулупом)?

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Никто не оспаривает результаты, все три призерки были идеальны. Но сказанное Плющенко никуда не исчезло вне зависимости от того, как выступили Валиева или Щербакова. И судейская история требует широкой огласки.

Что с отбором?

Но и в воскресенье на чемпионате России будет еще два интереснейших вида программы. Первый — исполком федерации. Состав на чемпионат Европы он не назовет, но, возможно, порадует какой-то ясностью с будущим отбора в сборную и календарем сезона. Третье место среди взрослых женщин чудесным образом заняла Елизавета Нугуманова. Представляете, как она сейчас зла на хорватов и ISU за отмену Евро? Что будет с отбором — интрига остается. Как и то, как выступит Евгения Медведева на показательном гала-шоу. Она уже в Челябинске.

Коляда обошел Ханю

Ну и еще одно знаковое событие произошло вчера. В Японии завершились соревнования мужчин на национальном чемпионате. Выиграл, разумеется, Юдзуру Ханю. Интересно другое. Наш чемпион России, Михаил Коляда, заочно опередил Ханю по компонентам. Российский фигурист вообще впервые за всю историю чемпионата России набрал под 300 баллов — раньше Коляда барражировал в районе 280 баллов, Ковтун до этого пробил отметку 270, а Плющенко — 260. Юдзуру Ханю в параллельно проходящем чемпионате Японии набрал под 320 баллов, правда, немного с другим контентом — базовая стоимость 131,45 против 118,74 у Коляды.

Yuzuru Hanyu and Mikhail Kolyada

GP Helsinki 2018 FS warm-up.



photo by Askar Ibragimov for https://t.co/Y2TvlQ2Bxr pic.twitter.com/ch7xnafaMc — sunlight_girl (@sunlight_girl) November 4, 2018

Но у русского парня зато лучше с презентацией. А представьте, скоро Ханю будет приезжать в Петербург и назовет Коляду своим сэнсеем. И с ним будет готовиться к Олимпиадам.

— Михаил-сан, покажи, как ты так научился скользить? — будет вопрошать наивный Юдзуру.

— Без комментариев, — ответит Михаил Сергеевич.

То ли еще 2021 год нам готовит, если уходящий был таким.