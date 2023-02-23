«Оскорбляла и знала, как ударить меня больнее». Олимпийский чемпион Массо жалуется на травлю со стороны украинки Савченко

Откровения французского парника, выступавшего с одной из самых уважаемых фигуристок мира.

Олимпийское золото — это всегда непросто. Многие проходят к заветной медали через боль и страдания. Тандем Алены Савченко и Бруно Массо казался идеальным. Их победа на играх в Пхенчхане-2018 была для украино-немецкой фигуристки очень заслуженной — пятая Олимпиада, столь долгожданный триумф. А для французского спортсмена титул стал венцом успешной карьеры с партнершей, с которой он добился основных побед. Но, как теперь выясняется, в этой истории не все так здорово, как выглядело со стороны.

Прежде всего вызывает вопросы путь Массо. Ради заветных медалей он был вынужден столкнуться с тяжелым характером Алены. Что же происходило между фигуристами на самом деле? И почему в настоящее время они даже не подписаны друг на друга в социальных сетях, хотя регулярно вспоминают свой общий триумф на Играх?

Тяжелое начало

Оба спортсмена, до того как встать в пару друг с другом, сменили несколько партнеров. Алена уже была достаточно титулованной спортсменкой, в копилке которой не хватало лишь главного — олимпийского золота. А вот Бруно больших успехов не достиг. Поэтому сотрудничество с такой опытной фигуристкой было для него шансом всей жизни.

Савченко и Массо идеально подходили друг другу по росту и комплекции. По технике они также отлично сошлись. Но начать работать вместе оказалось не так просто — палки в колеса вставляла французская федерация фигурного катания, которая не хотела отпускать своего спортсмена. Савченко ранее выступала за Германию с Робином Шолковы, который решил завершить карьеру. И немецкой стороне пришлось бороться за то, чтобы Бруно позволили сменить флаг.

По словам чиновников, на просьбу сделать «дружественное предложение» французская сторона предоставила лишь список инвестиций в Массо. В итоге немцам пришлось буквально откупаться — платить Франции за трансфер около 30 тысяч евро. А группа болельщиков фигурного катания из разных стран даже запустили петицию Let the Skaters Skate, адресованную руководству ISU и французской федерации фигурного катания.

В итоге переход все же состоялся, и новая пара Савченко/Массо начала свой путь к олимпийскому золоту. Не все удавалось с первого раза — то Бруно смотрелся нескладно, то сама Алена допускала нелепые падения. И на главном старте тоже были проблемы — в командном турнире партнерша упала с выброса, а в индивидуальном в короткой программе уже партнер сдвоил сальхов. Но произвольную дуэт исполнил так, что никто не смог сравняться с ними. Мировой рекорд по баллам — и столь долгожданная победа на Играх стала венцом совместной работы.

Алена Савченко и Бруно Массо. Фото Global Look Press

Оскорбления

Алена и Бруно искренне радовались победе вместе. Рядом с ними находились их супруги. После Игр пара выиграла чемпионат мира, а затем де-факто завершила карьеру, заявив о приостановке, как это часто бывает в фигурном катании. Еще некоторое время спортсмены выступали вместе в шоу, а затем выбрали тренерский путь. Массо стал работать с австрийской парой Циглер/Кифер в тренерском штабе Кнута Шуберта. А Савченко в мае 2022 года возглавила сборную Нидерландов.

Идеальный тандем рухнул после откровений Бруно, которыми он поделился в интервью французскому изданию L'Equipe. Оказывается, все эти годы совместной работы фигуристу приходилось бороться не только с многочисленными трудностями типичной карьеры спортсмена, но и с тяжелейшим характером своей партнерши.

«Она — тиран. Технически мы были в идеальной гармонии. С психологической точки зрения — совсем нет. Это было похоже на избиение друг друга. Она точно знала, куда ткнуть, чтобы было больнее. Меня оскорбляли на льду, я был для нее куском дерьма. Столько всего произошло...» — рассказал Массо.

Однажды, по словам Бруно, он попросился домой, потому что был «больной как собака». Алена же назвала его лентяем. Однако фигуриста в тот же вечер госпитализировали с бронхолегочной инфекцией. Но спортсмен продолжал терпеть ради общей цели — олимпийского золота.

Массо не стал скрывать — держать себя в руках было настолько тяжело, что он позволил себе недопустимое: «Однажды все действительно пошло не так. Она оскорбила меня и была рядом со мной в тот момент. В итоге я оттолкнул ее. Это было все равно что поднять на нее руку, что я всегда запрещал себе делать. Иногда уже не можешь держаться, заканчиваешь тем, что говоришь себе совершенно бредовые вещи, вопреки своим убеждениям», — поделился фигурист.

Алена Савченко. Фото Global Look Press

Тяжелые эмоции

В настоящее время бывшие партнеры не общаются. Они даже отписались друг от друга в социальных сетях. Бруно воспитывает двоих детей и работает тренером. Алена удалила все совместные фотографии со своим супругом и не носит обручальное кольца — видимо, отношения не сложились. Тем не менее олимпийские чемпионы периодически постят совместные фотографии с главного турнира в своей жизни.

По словам Массо, ассоциации с Савченко вызывают у него тяжелые эмоции и даже стресс. Недавно бывший фигурист должен был ехать на соревнования в Польшу — только уже в качестве тренера, сопровождающего своих учеников. Алена также должна была присутствовать на этом турнире, но в итоге не приехала. Бруно признался — он буквально выдохнул после этого: «За неделю до отъезда у меня начался жуткий стресс. В конце концов, она не приехала. Это полностью освободило меня», — рассказал Массо.

Несмотря на то что сотрудничество с Аленой принесло фигуристу долгожданные титулы и сделало его карьеру успешной, повторить этот опыт он бы не хотел. На вопрос, согласился бы Массо на сотрудничество с Савченко, если бы знал, через что ему придется пройти, он ответил категоричное — нет. Настолько тяжелым был для него этот путь.

Савченко пока никак не прокомментировала обвинения своего экс-партнера. Впрочем, вряд ли ее это сильно волнует — ведь главная цель ее жизни уже достигнута.